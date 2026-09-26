به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی صبح شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان لنگرود همزمان با هفته دفاع مقدس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ کشور و یادآوری رشادت‌های ملت ایران در دفاع از میهن است.

امام جمعه لنگرود با اشاره به نامگذاری هفته دفاع مقدس گفت: آغاز جنگ تحمیلی در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ به عنوان آغاز هفته دفاع مقدس در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است، اما پایان رسمی جنگ نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه پذیرش قطعنامه در ۲۷ تیرماه سال ۱۳۶۷ انجام شد و روند اجرای آن در مردادماه همان سال دنبال شد.

جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه آغازگر جنگ و تجاوز به کشورها نبوده است

وی با بیان اینکه ملت ایران نیازی به جنگ و تجاوز به سرزمین دیگر کشورها ندارد، اذعان کرد: ایران کشوری بزرگ، برخوردار از ظرفیت‌های فراوان، منابع طبیعی و انرژی است و هیچ نیازی ندارد برای توسعه خود به سرزمین دیگری چشم داشته باشد.

حجت الاسلام نقوی ادامه داد: در مقابل، جریان‌هایی در جهان وجود دارند که اقتصاد و بخشی از منافع آنها با جنگ‌افروزی، فروش سلاح و ایجاد درگیری میان ملت‌ها گره خورده است و از ادامه جنگ و ناامنی در نقاط مختلف جهان سود می‌برند.

وی تصریح کرد: ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین در درگیری‌های اخیر، آغازگر جنگ نبوده است، اما هر زمان که مورد تعرض قرار گرفته، مردانه از خود و سرزمینش دفاع کرده است.

مردم شهرها و روستاهای گیلان نیز برای دفاع از کشور از آسایش خود گذشتند

امام جمعه لنگرود با اشاره به نقش مردم گیلان در دوران دفاع مقدس بیان کرد: اگرچه گیلان از مناطق مرزی و کانون‌های اصلی جنگ فاصله داشت، اما از همین شهرها و روستاها، از میان مردم محروم و پابرهنگان و صاحبان اصلی انقلاب، جوانانی برخاستند که زندگی و آسایش خود را رها کردند و راهی جبهه‌ها شدند.

وی با ذکر خاطره‌ای از یکی از شهدای منطقه گفت: شهید محروم مرادی از کارگران معدن زغال‌سنگ سنگرود بود و در حالی که ازدواج کرده و زندگی داشت، برای اعزام به جبهه آماده شد. وقتی فردی به او گفت تو زن و بچه داری و چرا می‌خواهی به جنگ بروی، پاسخ داد که خون من از خون دیگر رزمندگان و شهدا رنگین‌تر نیست.

حجت الاسلام نقوی افزود: شهدا، خانواده‌های شهدا، رزمندگان، جانبازان و ایثارگران از همه هستی، آسایش و رفاه خود گذشتند تا امروز کشور، اسلام، انقلاب و ارزش‌های آن حفظ شود.

روایت شفاف و صحیح جنگ اخیر حائز اهمیت است

وی با تاکید بر اهمیت روایت صحیح از جنگ اخیر، گفت: ملت ایران جنگ را آغاز نکرده بود لذا عقب نشینی در مقابل چنین دشمن جنایتکاری معنا ندارد، دشمن حتی در شرایط مذاکره نیز علیه ما اقدام کرده است و نباید محاسباتمان درباره واقعیت‌های جنگ و دفاع دچار اختلال شود.

امام جمعه لنگرود با اشاره به مفهوم «اغوا» در قرآن کریم اظهار کرد: یکی از خطرها این است که محاسبات انسان درباره واقعیت‌ها دچار اختلال شود؛ امروز نیز باید مراقب باشیم دشمن با تحریف و روایت‌های نادرست، جای متجاوز و مدافع را تغییر ندهد.

وی با اشاره به برخی حوادث سال‌های اخیر افزود: در مواردی مشاهده شده که روایت‌های نادرست درباره اتفاقات داخلی، بدون توجه به واقعیت‌های پشت پرده، در جامعه منتشر شده است و همین مسئله نشان می‌دهد که باید نسبت به جنگ ادراکی و شناختی دشمن هوشیار باشیم.

حجت الاسلام نقوی تاکید کرد: در موضوعات مختلف منطقه نیز گاهی شاهد قضاوت‌های نادرست بوده‌ایم؛ در حالی که حضور جمهوری اسلامی ایران در برخی کشورها بر اساس درخواست دولت‌های آن کشورها و در چارچوب روابط و قواعد بین‌المللی انجام شده است.

وی اذعان کرد: گرامیداشت دفاع مقدس تنها برای یادآوری گذشته نیست، بلکه باید از آن برای شناخت توانمندی‌های کشور و درس گرفتن برای آینده استفاده کنیم.

دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی به جنگ فرهنگی روی آورده است

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه دشمن در طول سال‌های گذشته از روش‌های مختلف برای مقابله با ملت ایران استفاده کرده است، گفت: جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، جنگ فرهنگی، جنگ شناختی و جنگ ترکیبی، بخش‌هایی از فشارهایی بوده که علیه ملت ایران به کار گرفته شده است.

وی افزود: دشمنان در کنار فشارهای مختلف، تلاش می‌کنند با روایت‌های ظاهراً دوستانه بر ذهن نسل جوان اثر بگذارند؛ بنابراین وظیفه ماست که واقعیت‌ها را برای نوجوانان و جوانان تبیین کنیم و اجازه ندهیم روایت دشمن جای حقیقت را بگیرد.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به حوادث اخیر و آسیب دیدن غیرنظامیان اظهار کرد: ملت ایران باید دشمن خود را بشناسد و بداند کسانی که علیه مردم و زیرساخت‌های کشور اقدام می‌کنند، نمی‌توانند همزمان خود را دوست ملت ایران معرفی کنند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به همه اقشار جامعه بیان کرد: ما یک ملت هستیم و فارغ از سلایق و تفکرات مختلف، در یک سرزمین، با یک تاریخ، هویت، فرهنگ و تمدن مشترک زندگی می‌کنیم.

امام جمعه لنگرود افزود: نباید اجازه دهیم دشمن از اختلاف سلیقه‌های داخلی برای ایجاد بدبینی میان بخش‌های مختلف جامعه استفاده کند. اگر در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی یا مسائل مربوط به عفاف و حجاب ضعفی وجود دارد، راه اصلاح آن ایجاد نزاع و درگیری نیست، بلکه باید با همکاری، اخلاق و گفت‌وگو برای رفع مشکلات تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: همه مردم ایران، با هر سلیقه و دیدگاهی، متعلق به همین سرزمین هستند و هیچ گروهی نباید خود را صاحب انحصاری کشور بداند.

ساختن آینده کشور با علم، اخلاق، معنویت و کار جهادی ممکن است

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری برای پیشرفت کشور گفت: ما باید با تکیه بر علم و آگاهی، اخلاق و معنویت، دانش و کار جهادی تلاش کنیم تا ایران برای نسل آینده، کشوری آبادتر، مستقل‌تر و پیشرفته‌تر باشد.

وی در پایان ضمن قدردانی از مسئولان شهرستان لنگرود، نماینده مردم لنگرود در مجلس و فرماندار شهرستان برای پیگیری مسائل و مشکلات منطقه، اظهار کرد: از همه مسئولانی که برای خدمت به مردم تلاش می‌کنند قدردانی می‌کنم و امیدوارم خداوند به همه خدمتگزاران توان و برکت بیشتری عطا کند.