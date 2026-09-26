به گزارش خبرنگار مهر، حسین طهماسبی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اداره منابع آب شهرستان تنگستان، طی سه عملیات ویژه در نیمه اول سال، موفق به رفع تصرف این اراضی شده تا مسیر عبور ایمن جریانهای آبی احیا شود.
وی به برخورد با برداشتهای غیرمجاز پرداخت و افزود: در کنار این آزادسازیها، ۹ حلقه چاه غیرمجاز نیز پر و مسلوبالمنفعه شده که نتیجه آن صرفهجویی نزدیک به ۲۵۰ هزار مترمکعب در مصرف آبهای زیرزمینی بوده است.
تعیینتکلیف چاههای فاقد پروانه
طهماسبی در خصوص تعیینتکلیف چاههای فاقد پروانه نیز تصریح کرد: طبق قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه، در ۶ ماه نخست سال ۱۲ حلقه چاه ساماندهی شده که با احتساب این تعداد، جمعاً ۱۶۴ حلقه از ۲۸۴ چاه مشمول این قانون در سطح شهرستان تعیینتکلیف شدهاند.
وی با تأکید بر استمرار نظارتها خاطرنشان کرد: نظارت شبانهروزی و فعالیت گروه های گشت و بازرسی این اداره بهصورت ۲۴ ساعته در سطح شهرستان ادامه دارد که علاوه بر توقیف ۲ دستگاه بالابر برقی در حین تخلف، از ۸ مورد انتقال غیرمجاز آب به خارج از اراضی آبخور نیز جلوگیری شده است.
مدیر منابع آب شهرستان تنگستان تصریح کرد: هرگونه تجاوز به حریم و بستر آبراههها، ظرفیت آبگذری مسیلها را با خطر جدی مواجه میکند.
افزایش ایمنی مقابل سیلابهای فصلی
وی افزود: این اداره به عنوان یکی از ماموریت های اولویت دار خود در تلاش است که با آزادسازی این عرصهها، ضریب ایمنی شهرستان را در برابر سیلابهای فصلی به حداکثر برساند.
طهماسبی گفت: برداشتهای غیرمجاز و بیرویه، شتابدهنده فرونشست زمین و افت سفرههای زیرزمینی است. بنابراین صیانت از این منابع نه یک وظیفه اداری، بلکه ضرورتی حیاتی برای امنیت آبی و معیشت پایدار کشاورزان است که با جدیت و بدون اغماض به آن پایبندیم
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