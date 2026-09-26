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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

زرهرن: پیک موادمخدر در شیروان زمین‌گیر شد

زرهرن: پیک موادمخدر در شیروان زمین‌گیر شد

شیروان- جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از توقیف یک دستگاه خودروی حامل موادمخدر صنعتی و دستگیری یک متهم در عملیات پلیس مبارزه با موادمخدر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان شیروان پس از شناسایی خودروی موردنظر، در عملیاتی برای متوقف کردن آن اقدام کردند که با تیراندازی مأموران، خودرو زمین‌گیر و متهم دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو، مقداری موادمخدر صنعتی آماده فروش کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش موادمخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6959032

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