به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ جواد زرهرن اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان شیروان پس از شناسایی خودروی موردنظر، در عملیاتی برای متوقف کردن آن اقدام کردند که با تیراندازی مأموران، خودرو زمین‌گیر و متهم دستگیر شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از خودرو، مقداری موادمخدر صنعتی آماده فروش کشف و متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه خرید و فروش موادمخدر را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.