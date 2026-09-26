دیدار فرمانده مرکز آموزش دریایی رشت با جانباز شیمیایی دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز سرباز بعد از ظهر شنبه ناخدا یکم صابر مسیحپور، فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) رشت، به همراه امیر احمد اسکندری، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با قاسم اسماعیلی، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس دیدار و از وی عیادت کردند.
ناخدا یکم مسیحپور در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تجلیل از ایثارگریهای جانبازان اظهار کرد: سربازان اسلام با ایمان، اخلاص و فداکاری از میهن و ارزشهای انقلاب دفاع کردند و جانبازان یادگاران پرافتخار آن دوران و سرمایههای معنوی کشور هستند.
وی با تأکید بر ضرورت تکریم و رسیدگی به امور جانبازان افزود: دیدار با جانبازان فرصتی برای قدردانی از صبر و ایثار این عزیزان و آگاهی از نیازها و مسائل آنان است.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم(ع) رشت تصریح کرد: همه ما در برابر فداکاریهای جانبازان مسئول هستیم و باید در حد توان برای رسیدگی به امور و تکریم این قهرمانان گام برداریم.
گفتنی است قاسم اسماعیلی، سرباز جانباز دوران دفاع مقدس، سال ۱۳۶۷ در منطقه عملیاتی غرب کشور بر اثر حمله شیمیایی و اصابت ترکش گلوله دشمن بعثی مجروح شد و به درجه رفیع جانبازی نائل آمد.اگر بخواهی، میتوانم برای همین خبر چند تیتر و لید خبریتر و حرفهایتر به سبک مهر هم پیشنهاد بدهم.
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