به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، به همراه احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ظهر شنبه با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند از مصدومان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با تریلی در محور آرین‌شهر ـ بیرجند عیادت کردند.

مسئولان قضایی استان در این بازدید ضمن گفت‌وگو با مصدومان و کادر درمان، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان آسیب‌دیدگان قرار گرفتند.

عبداللهی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان، بر بررسی دقیق ابعاد مختلف حادثه تأکید کرد و گفت: حفظ حقوق مصدومان و خانواده‌های جان‌باختگان و بررسی دقیق موضوع از منظر قانونی با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: نحوه وقوع حادثه و مسئولیت‌های احتمالی باید بر اساس گزارش‌های کارشناسی و مستندات موجود به دقت بررسی شود تا پس از تکمیل تحقیقات، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شود.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر استمرار پیگیری وضعیت مصدومان و انجام هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند رسیدگی به موضوع تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این بازدید روند اقدامات انجام‌شده پس از وقوع حادثه را بررسی کرد.

قاسمی با تأکید بر انجام تحقیقات قانونی و بررسی همه ابعاد حادثه، اظهار کرد: موضوع از جنبه‌های مختلف در حال بررسی است و دستگاه قضایی استان روند رسیدگی را با رعایت ضوابط قانونی دنبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: تعیین دقیق ابعاد حادثه و مسئولیت‌های قانونی احتمالی پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و تکمیل تحقیقات امکان‌پذیر خواهد بود و دستگاه قضایی بر این روند نظارت دارد.

حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با تریلی و حریق اتوبوس بامداد چهارم مهرماه در محدوده گردنه ثمن‌شاهی محور آرین‌شهر ـ بیرجند رخ داد که بر اثر آن شماری از هموطنان جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری و دادستان مرکز خراسان جنوبی در این بازدید بر پیگیری وضعیت مصدومان، بررسی ابعاد قانونی حادثه و صیانت از حقوق خانواده‌های جان‌باختگان تأکید کردند.