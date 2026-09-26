به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، به همراه احمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ظهر شنبه با حضور در بیمارستان امام رضا(ع) بیرجند از مصدومان حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با تریلی در محور آرینشهر ـ بیرجند عیادت کردند.
مسئولان قضایی استان در این بازدید ضمن گفتوگو با مصدومان و کادر درمان، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند درمان آسیبدیدگان قرار گرفتند.
عبداللهی با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و تسلیت به خانوادههای جانباختگان، بر بررسی دقیق ابعاد مختلف حادثه تأکید کرد و گفت: حفظ حقوق مصدومان و خانوادههای جانباختگان و بررسی دقیق موضوع از منظر قانونی با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: نحوه وقوع حادثه و مسئولیتهای احتمالی باید بر اساس گزارشهای کارشناسی و مستندات موجود به دقت بررسی شود تا پس از تکمیل تحقیقات، تصمیمات قانونی لازم اتخاذ شود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین بر استمرار پیگیری وضعیت مصدومان و انجام هماهنگیهای لازم برای تسریع در روند رسیدگی به موضوع تأکید کرد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی نیز در این بازدید روند اقدامات انجامشده پس از وقوع حادثه را بررسی کرد.
قاسمی با تأکید بر انجام تحقیقات قانونی و بررسی همه ابعاد حادثه، اظهار کرد: موضوع از جنبههای مختلف در حال بررسی است و دستگاه قضایی استان روند رسیدگی را با رعایت ضوابط قانونی دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: تعیین دقیق ابعاد حادثه و مسئولیتهای قانونی احتمالی پس از انجام بررسیهای کارشناسی و تکمیل تحقیقات امکانپذیر خواهد بود و دستگاه قضایی بر این روند نظارت دارد.
حادثه برخورد اتوبوس مسافربری با تریلی و حریق اتوبوس بامداد چهارم مهرماه در محدوده گردنه ثمنشاهی محور آرینشهر ـ بیرجند رخ داد که بر اثر آن شماری از هموطنان جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند.
رئیسکل دادگستری و دادستان مرکز خراسان جنوبی در این بازدید بر پیگیری وضعیت مصدومان، بررسی ابعاد قانونی حادثه و صیانت از حقوق خانوادههای جانباختگان تأکید کردند.
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