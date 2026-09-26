به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کاشفی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه استان سمنان از اجرای پویش «مهر جهادی» در استان خبر داد و اظهار کرد: این اقدام با هدف حمایت از دانش‌آموزان خانواده‌های کم‌برخوردار و کمک به تأمین بخشی از نیازهای آنان در آستانه آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

وی ادامه داد: در قالب این پویش، ۱۶ هزار و ۸۰۰ بسته لوازم التحریر تهیه و برای توزیع در میان دانش‌آموزان نیازمند و جامعه هدف اختصاص یافته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان با بیان اینکه این اقدام به یاد ۱۶۸ شهید دانش‌آموز میناب انجام شده است، یادآور شد: می‌کوشیم با اجرای این طرح، بخشی از هزینه‌های خانواده‌های کم برخوردار در آستانه سال تحصیلی کاهش یابد و دانش‌آموزان با امکانات مناسب‌تری سال تحصیلی خود را آغاز کنند.

وی ادامه داد: برای تهیه هر یک از این بسته‌های لوازم التحریر ۲۴۰ هزار تومان هزینه شده است که با توجه به تعداد بسته‌های تهیه‌شده، اعتبار قابل توجهی برای اجرای این طرح اختصاص یافته است.

این مسئول هدف از اجرای طرح‌های حمایتی در آستانه سال تحصیلی را تأمین لوازم مورد نیاز دانش‌آموزان دانست و خاطرنشان کرد: همراهی گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مختلف برای کمک به دانش‌آموزان کم‌برخوردار می‌تواند زمینه حضور بهتر آنان در مدارس و کاهش دغدغه خانواده‌ها در شروع سال تحصیلی را فراهم کند.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت اجتماعی در حمایت از دانش‌آموزان نیازمند افزود: اجرای چنین طرح‌هایی با همکاری گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مرتبط دنبال می‌شود تا کمک‌های انجام‌شده به دست دانش‌آموزان و خانواده هایی برسد که بیشترین نیاز را دارند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی استان سمنان همچنین بر تداوم اقدامات حمایتی در حوزه دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: حمایت از خانواده‌های کم برخوردار و کمک به تأمین نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، یکی از محورهای اقدامات جهادی در آستانه سال تحصیلی است.