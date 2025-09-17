به گزارش خبرنگار مهر، پویش «مهر علوی» شامگاه چهارشنبه با هدف حمایت از دانشآموزان نیازمند، همزمان با روزهای منتهی به آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان قروه آغاز شد.
در این پویش، هزار بسته لوازمالتحریر که از سوی بنیاد علوی، زیرمجموعه بنیاد مستضعفان تهیه شده، میان دانشآموزان مناطق روستایی کمبرخوردار توزیع شد.
همراهی بنیاد علوی در تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان روستاهای محروم قروه
فرماندار شهرستان قروه در حاشیه این برنامه اظهار کرد: در راستای اجرای پویش مهر هزار بسته لوازمالتحریر توسط بنیاد علوی تهیه و میان دانشآموزان روستاهای محروم توزیع شد.
خلیل فعلهگری افزود: این بستهها به دانشآموزان مناطقی که جزو دهکهای یک و دو هستند و سرپرستان خانوارهای آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند، اهدا میشود.
فعلهگری با اشاره به ضرورت چنین اقدامات حمایتی در آستانه سال تحصیلی جدید افزود: این اقدام، با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و نزدیک بودن آغاز مدارس، بسیار ارزشمند و پسندیده است و از دستاندرکاران این طرح بهویژه بنیاد علوی در سطح شهرستان و استان صمیمانه قدردانی میکنم.
لزوم آمادهسازی زیرساختهای لازم برای آغاز سال تحصیلی جدید
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اهمیت آمادهسازی زیرساختهای لازم برای آغاز سال تحصیلی، گفت: آغاز سال تحصیلی، بهار تعلیم و تربیت است و نیازمند حمایت، برنامهریزی و فراهمسازی مقدمات لازم برای شروعی پرنشاط است.
رسول شیخی زاده اضافه کرد: بنیاد علوی، بهعنوان زیرمجموعه بنیاد مستضعفان، امروز با اقدامی ارزشمند در قالب پویش مهر علوی، توزیع هزار بسته لوازمالتحریر را در شهرستان قروه آغاز کرد که بهصورت نمادین اجرا شد.
وی ابراز امیدواری کرد چنین اقدامات خیّرساز و مؤثری در آینده نیز ادامه یابد و شاهد تداوم حمایتها از سوی بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان در طول سال تحصیلی و در زمینههای مختلف باشیم.
پویش «مهر علوی» با هدف کاهش دغدغه خانوادههای محروم در تأمین لوازمالتحریر، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در شهرستان قروه کلید خورد.
نظر شما