به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه اظهار کرد: در بازههای زمانی خاص، حجم قابل توجهی از نمونههای ارجاعی به آزمایشگاهها افزایش یافت و با وجود محدودیتهای ایجادشده پس از جنگ در زمینه تأمین استانداردهای بینالمللی، مواد شیمیایی و حلالهای آزمایشگاهی، فرآیند کنترل کیفیت بدون نقص و کمبود انجام شد.
وی افزود: تمامی الزامات کنترل کیفیت در این مدت اجرا شد و آزمایشگاهها توانستند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر الگوی ورود و جابهجایی کالا در کشور تصریح کرد: به دلیل محدودیتهای ایجادشده در بنادر و کاهش واردات از این مسیر، جریان ورود کالا به سمت مرزهای شرقی و غربی کشور تغییر کرده است.
انصاری دوگاهه ادامه داد: با توجه به این تغییر، لازم است ظرفیت آزمایشگاههای کنترل کیفیت در مناطقی مانند مشهد، شمال و غرب کشور که از مسیرهای مرزی زمینی برخوردار هستند، تقویت شود تا امکان پاسخگویی سریعتر به نمونههای ارجاعی فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساختها و ظرفیتهای آزمایشگاهی در این مناطق میتواند به تسریع فرآیند کنترل کیفیت و تعیین تکلیف نمونههای ورودی به کشور کمک کند.
مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: متناسب با تغییر مسیرهای ورود کالا، توسعه ظرفیتهای کنترل کیفیت در مبادی مرزی زمینی، زمینه پاسخگویی مؤثرتر و مدیریت مناسبتر فرآیند بررسی نمونههای ورودی را فراهم خواهد کرد.
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