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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

ضرورت تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در مرزهای زمینی کشور

ضرورت تقویت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در مرزهای زمینی کشور

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر مسیر جابه‌جایی نمونه‌ها در پی محدودیت‌های ایجادشده در بنادر، بر ضرورت تقویت ظرفیت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در مناطق مرزی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مهدی انصاری دوگاهه اظهار کرد: در بازه‌های زمانی خاص، حجم قابل توجهی از نمونه‌های ارجاعی به آزمایشگاه‌ها افزایش یافت و با وجود محدودیت‌های ایجادشده پس از جنگ در زمینه تأمین استانداردهای بین‌المللی، مواد شیمیایی و حلال‌های آزمایشگاهی، فرآیند کنترل کیفیت بدون نقص و کمبود انجام شد.

وی افزود: تمامی الزامات کنترل کیفیت در این مدت اجرا شد و آزمایشگاه‌ها توانستند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییر الگوی ورود و جابه‌جایی کالا در کشور تصریح کرد: به دلیل محدودیت‌های ایجادشده در بنادر و کاهش واردات از این مسیر، جریان ورود کالا به سمت مرزهای شرقی و غربی کشور تغییر کرده است.

انصاری دوگاهه ادامه داد: با توجه به این تغییر، لازم است ظرفیت آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت در مناطقی مانند مشهد، شمال و غرب کشور که از مسیرهای مرزی زمینی برخوردار هستند، تقویت شود تا امکان پاسخگویی سریع‌تر به نمونه‌های ارجاعی فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های آزمایشگاهی در این مناطق می‌تواند به تسریع فرآیند کنترل کیفیت و تعیین تکلیف نمونه‌های ورودی به کشور کمک کند.

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سازمان غذا و دارو تأکید کرد: متناسب با تغییر مسیرهای ورود کالا، توسعه ظرفیت‌های کنترل کیفیت در مبادی مرزی زمینی، زمینه پاسخگویی مؤثرتر و مدیریت مناسب‌تر فرآیند بررسی نمونه‌های ورودی را فراهم خواهد کرد.

کد مطلب 6959080
حبیب احسنی پور

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