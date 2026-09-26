اجرای نمایش «جاده قرمز» در تالار محراب

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «جاده قرمز» به نویسندگی مسعود ترابی و کارگردانی و تهیه‌کنندگی کامبیز نیک‌آمیز، از ۹ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۲۰ در سالن جمیله شیخی تالار محراب روی صحنه می‌رود.

این اثر نمایشی به واکاوی دغدغه‌ها و کشمکش‌های زیستی و روانی آدم‌های جامعه می‌پردازد. در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «توی هر یک از خونه‌های این شهر، هرکس داره به‌نوعی با یه مشکلی می‌جنگه؛ یکی باید هرروز مرده بشوره، یکی باید به فکر پوشک برای نوزادش باشه، یکی همش فکر می‌کنه زنش داره بهش خیانت می‌کنه، یکی هم که شده پیرپسر و هنوز نتونسته ازدواج کنه و ...!»

نیلوفر طاهری، عیسی محمدی، فرزانه شاکری، حمیدرضا محمدی‌پور، فاطمه اردستانی، حمیدرضا هیام، پریسا هاشمی و کامبیز نیک‌آمیز، بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از مجید ستایش مشاور کارگردان، هامون اسلامی خواننده و نوازنده، پیام احمدی کاشانی مدیر تولید و مشاور رسانه، کیانوش فرامرزی‌نژاد و فرزانه شاکری دستیاران کارگردان، آنوشا عظیمی منشی صحنه، گندم ابراهیمی طراح لباس، ساغر کوچک‌زاده طراح گریم، آرزو اروجی و الهام سلیمی طاری مجریان گریم، مجید احمدآبادی طراح نور، کامبیز نیک‌آمیز طراح صحنه، مصطفی رفعت روابط‌عمومی، علی حشمتی طراح پوستر، بروشور و ساخت تیزر، فرهاد فیضی شندی و پیام احمدی کاشانی عکاسان.‌

نمایش «جاده قرمز» به مدت‌زمان ۶۵ دقیقه، از ۹ مهر هر شب به‌جز روزهای شنبه و ایام سوگواری ساعت ۲۰ در تالار محراب واقع در خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع چهارراه امام خمینی روی صحنه می‌رود.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه تالار محراب مراجعه کنند.