«کامل نیستیم» صاحب پوستر شد؛ اجرا از ۵ مهر در تماشاخانه طهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای نمایش، در آستانه اغاز اجراهای «کامل نیستیم» از پوستر این نمایش رونمایی شد. این نمایش از ساعت ۲۱ فردا یکشنبه پنجم مهر به مدت یک ساعت و ۲۰ دقیقه در سالن مده آ تماشخانه طهران روی صحنه می‌رود.

«کامل نیستیم» نمایشنامه‌ای با درون‌مایه روان‌شناختی، روایت یک زوج ۴۰ ساله است که مشخصا به دلیل احساس ناکافی بودن و عدم اقدام به‌موقع برای شروع کارها که ناشی از کمال‌گرایی‌شان است، آنچنان مستاصل شده‌اند که تصمیم گرفته‌اند در یک شب مشخص همزمان به زندگی خود پایان دهند.

در این نمایش، احسان بابازاده، سپیده عبدالعزیزی، مرضیه رسولی، عاطفه اسدی، محمد تیموری، ساغر مدرسی، نسترن دانشخواهی، آلیا بهرامی، میلاد رئیسی، هنگامه تاج امیری و سویل قنبری ایفای نقش می‌کنند.

در خلاصه «کامل نیستیم» آمده است: «چه تصادفی! شب تولد و مرگمون داره یکی میشه، با اینکه حتی یه درصدم به این فکر نکرده بودم که کارو انقدر شیک دربیارم.»

دیگر عوامل نمایش عبارتند از منشی صحنه: مهدیس خانی، نور و صدا: محمدحسن حیدری، مدیر روابط عمومی: امیر خانزاده، مشاور کارگردان و بازیگردان: مریم طاهری بن‌چناری و پوستر: نگین.