به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، حسام زرنوشه در نخستین تجربه کارگردانی خود، نمایش «شکم» را بر اساس متنی از علیرضا معروفی روی صحنه می‌برد.

این نمایش از ۱۵ تا ۳۰ مهر، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ در سالن کوچک تالار مولوی اجرا می‌شود.

حسام زرنوشه که به‌عنوان بازیگر در آثاری همچون «زندگی در تئاتر»، «دموکراسی با طعم همبرگر»، «گربه نره و روباه مکار» و «قضیه تفنگ چخوف» حضور داشته و سابقه دریافت جایزه حافظ را نیز در کارنامه خود دارد، این‌بار نخستین تجربه کارگردانی خود را با نمایش «شکم» آغاز کرده است.

نمایش «شکم» پیش‌تر در جشنواره دانشجویی پارس حضور داشته و در بخش‌های کارگردانی، بازیگری، موسیقی، طراحی لباس و نمایشنامه موفق به کسب نامزدی و دریافت لوح تقدیر شده است.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «خانواده‌ای چهار نفره در ناکجاآباد زندگی می‌کنند؛ جایی که تمامی اقلام غذایی برای مردم سهمیه‌بندی شده است. پدر خانواده با توجه به شرایط موجود تصمیم می‌گیرد سهمیه غذا را در خانه نیز تقسیم‌بندی کند که ...»

اسامی بازیگران این نمایش به‌زودی اعلام می‌شود.