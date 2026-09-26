به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «پر از رنج و شگفتی» به نویسندگی پویا چوداریان و علیرضا شیخی و کارگردانی علیرضا شیخی و تهیهکنندگی مارال اشگواری که محصولی از گروه تئاتر ضروری است، از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ در سالن شماره ۳ مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
گروه تئاتر ضروری که فعالیت خود را از بهمن ۱۴۰۰ آغاز کرده است، در تازهترین تجربه نمایشی خود سراغ اثری با عنوان «پر از رنج و شگفتی» رفته است.
این نمایش با تکیه بر تجربه اعضای گروه در تئاتر و موسیقی شکل گرفته است و در آن مفاهیمی مانند خانواده، خانه، ارتباط و زندگی روزمره مورد توجه قرار دارد.
علیرضا شیخی، کارگردان این اثر، دانشآموخته کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش از دانشگاه هنر تهران است. وی همزمان در حوزه موسیقی نیز فعالیت دارد و سرپرست، آهنگساز و خواننده «ازبن» است.
در «پر از رنج و شگفتی» تلاش شده است تجربههای شیخی در تئاتر و موسیقی در روند شکلگیری اثر به یکدیگر نزدیک شوند. آهنگسازی و موسیقی نیز بخش مهمی از ساختار این نمایش را تشکیل میدهد.
گروه تئاتر ضروری پیش از این آثاری همچون «آفرینش دلقک معاصر» و «بیربط» در جشنواره کاتاپ، «حلوا» با همراهی گروه «ازبن»، «اجرای خصوصی شماره ۲»، اجرای مستند برای رونمایی کتاب «میخواهیم چه کسی باشیم» با همکاری انتشارات نظر و «کشیدگی عضلات زمان» در تماشاخانه شانو را تولید و اجرا کرده است.
مارال اشگواری پیش از این بهعنوان مدیر گروههای مستقل موسیقی فعالیت داشته و در حوزه تئاتر نیز تجربههایی همچون نمایش «نکتار» به کارگردانی مشترک ماکان اشگواری و سارا فعلی، نمایش «سالثانیه» و «هله. هین. هان. [هلا]» به کارگردانی حمید پورآذری و لیلی رشیدی و فستیوال «سابت» را در کارنامه خود دارد.
آوا تدین، پویا چوداریان، رضا مداح، بهنام نوذری، سحر صبا و نکیسا بهشتی بازیگران این نمایش هستند و پویا چوداریان بهعنوان مشاور کارگردان با این پروژه همکاری دارد.
علیرضا شیخی، صدرا ایمانپور و پرهام چوداریان گروه آهنگسازی نمایش را تشکیل میدهند و پرهام چوداریان طراح صدا نیز است.
ندا نصر طراح لباس، فرشید جعفری طراح صحنه، محمدرضا رحمتی و نیلوفر نقیبساداتی طراحان نور، مریم برادران طراح گرافیک، کیارش مسیبی عکاس و سینا خاناحمدی مسئول ویدئو و مستند، نوشین روشن دستیار کارگردان و برنامهریز، نسیم صبا منشی صحنه و ساسان بخششی و فراز پورجعفری مشاوران صدا، امیر قالیچیها روابط عمومی و تبلیغات این نمایش را بر عهده دارد.
بلیت فروشی نمایش «پر از رنج و شگفتی» از روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ از طریق سایت «جاباما ایونت» آغاز میشود.
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