«خانوم والده» در هفته گذشته غوغا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه سینماشهر، بیست‌وهفتمین هفته از سال جاری در بازه شنبه ۲۸ شهریور الی پایان روز جمعه ۳ مهر در حالی سپری شد که سینمای ایران با استقبال ۷۵۴ هزار و ۴۷۸ مخاطب به فروشی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان دست پیدا کرد و فیلم «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۸۴ هزار و ۴۱ مخاطب و پردیس سینمایی کوروش با میزبانی از ۴۵ هزار و ۹۷۶ مخاطب در صدر فهرست پرمخاطب‌ترین فیلم و پردیس سینمایی طی هفته گذشته قرار گرفتند.

مطابق با آمار ثبت‌شده در سامانه مدیریت فروش و اکران سینما (سمفا) پس از پردیس سینمایی کوروش با ۴۵ هزار و ۹۷۶ مخاطب و رشد ۹۸ درصدی نسبت به هفته بیست و ششم، پردیس سینمایی ایران‌مال با ۳۰ هزار و ۳۳۷ مخاطب و رشد ۵۴ درصدی، پردیس سینمایی آزادی با ۱۸ هزار و ۱۷۳ مخاطب و رشد ۶۴ درصدی، پردیس سینمایی هدیش با ۱۶ هزار و ۴۵۸ مخاطب و رشد ۳۶ درصدی و پردیس سینمایی لوتوس‌مال با ۱۵ هزار و ۶۲۷ مخاطب و رشد ۵۹ درصدی در رتبه‌های بعدی پرمخاطب‌ترین پردیس‌های سینمایی در هفته گذشته قرار گرفتند.

همچنین فیلم سینمایی «خانوم والده» به کارگردانی سهیل موفق با ۴۸۴ هزار و ۴۱ مخاطب، فیلم سینمایی «زنده‌شور» به کارگردانی کاظم دانشی با ۶۱ هزار و ۷۸۰ مخاطب، فیلم سنیمایی «اسکورت» به کارگردانی یوسف حاتمی‌کیا با ۶۰ هزار و ۱۴۲ مخاطب، فیلم سینمایی «استخر» به کارگردانی سروش صحت با ۴۹ هزار و ۹۱۶ مخاطب و انیمیشن «سفینه نجات» به کارگردانی هادی محمدیان با ۴۷ هزار و ۱۹۴ مخاطب نیز به‌عنوان پنج فیلم پرمخاطب در هفته بیست‌وهفتم معرفی شدند.

با توجه به آمار ثبت‌شده در سامانه سمفا با احتساب ۷۵۴ هزار مخاطب در هفته بیست‌وهفتم و از ۱۷ مرداد در قالب هفته بیست‌ویکم (۱۷ الی ۲۳ مرداد) با ۲۵۱ هزار مخاطب، هفته بیست‌ودوم (۲۴ الی ۳۰ مرداد) با ۳۲۸ هزار مخاطب، هفته بیست و سوم (۳۱ مرداد الی ۶ شهریور) با ۳۵۲ هزار مخاطب، هفته بیست و چهارم (۷ الی ۱۳ شهریور) با ۳۹۹ هزار مخاطب، هفته بیست و پنجم (۱۴ الی ۲۰ شهریور) با ۴۸۵ هزار مخاطب و هفته بیست و ششم (۲۱ الی ۲۷ شهریور) با ۶۰۷ هزار مخاطب، شاخص رشد مخاطب در سینمای ایران در ۷ هفته متوالی با روند افزایشی و رو به رشد مواجه شده است.