بزرگداشت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید مقاومت، سید حسن نصرالله (رضوان الله تعالی ) و دویست و دهمین شب اجتماعات سراسری مردمی، بیانیه ای صادر کرد.

متن این بیانیه تحلیلی ـ تبیینی، به شرح زیر است:

هفت ماه حضور و ایستادگی، در امتداد تجربه انباشته اجتماعی، صورت عینیِ تجدید بیعت و پیوند ارادی مردم با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، و اعلام وفاداری به مسیر و منظومه آرمانی انقلاب اسلامی است. حرکتی که ریشه‌های آن را باید در «بعثت خون امام مجاهد شهید» جست‌وجو کرد، زیرا خون شهید در این خوانش، سرچشمه‌ای برای برانگیختگی و پیدایش اراده‌ای تازه در متن جامعه است و از همین رهگذر، »بعثت مردم«، خود را به مثابه امتداد میراث تاریخی بازشناسی می‌کند. در این چارچوب، جهت‌گیری این حضور نیز ناظر بر صورت‌بندی دوگانه روشن در میدان منازعه است، از یک سو ایران، استقلال، هویت و تمامیت سرزمینی آن و از سوی دیگر آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان دشمنان اصلی در رأس جبهه تهدید و تقابل قرار دارند، چنان‌که حضور مستمر مردم در همین دستگاه مفهومی، اعلام موضعی اجتماعی در برابر فشار، تجاوز و مداخله خارجی و تأکیدی بر اراده جمعی برای صیانت از ایران و مسیر انتخاب‌شده آن است.

این پدیده در متن «جنگ تحمیلی رمضان» و در شرایطی تکوین یافته که میدان مواجهه، از جغرافیای نظامی فراتر رفته و حوزه‌های ادراک، روان، رسانه، شناخت و مناسبات اجتماعی را نیز دربرگرفته است. در چنین مختصاتی، مسئله قابلیت جامعه برای حفظ «انسجام ملی در عین تکثر و تنوع»، «استمرار ارتباطات افقی»، «بازتولید اعتماد ملت - دولت» و «جلوگیری از گسست در زنجیره پیوندهای اجتماعی» است که در ادبیات نوین تاب‌آوری ملی، از آن به مثابه توان جامعه برای حفظ کارکردهای بنیادین، بازتنظیم خود در مواجهه با شوک و تبدیل وضعیت تهدید به فرصت بازآرایی ظرفیت‌های جمعی یاد می‌شود.

در عمق این تجربه، مسئله «تعلق به ایران و هویت اسلامی و دینی» به مثابه دالّ فراگیر و امر مشترک، جایگاهی محوری یافته است. هنگامی که بحران می‌تواند شکاف‌های هویتی، نسلی و اجتماعی را فعال و تعمیق کند، برآمدن نمادهای دینی و ملی، تمامیت ارضی، استقلال، امنیت و تعلق به سرزمین در میدان مشترک، واجد دلالتی فراتر از ابراز احساسات ملی است؛ این عناصر در کنار یکدیگر، نوعی «هم‌گرایی حول امر مشترک» را صورت‌بندی می‌کنند که در آن ایران، به مثابه کانونی برای تلاقی هویت و مسئولیت تاریخی ظاهر می‌شود.

ترکیب متکثر نسلی و اجتماعی این اجتماعات نیز واجد دلالتی راهبردی است. حضور هم‌زمان کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان، مردان و خانواده‌ها، بیانگر آن است که در لحظات تعیین‌کننده، شبکه‌های غیررسمی و پیوندهای خویشاوندی، همسایگی، دوستی و ارتباطات روزمره می‌توانند در حکم زیرساخت‌های نرمِ خودسازمان‌یابی اجتماعی فعال شوند. »میدان« در اینجا به عرصه‌ای برای تلاقی و انتقال «حافظه جمعی» تبدیل می‌شود، جایی که تجربه تاریخی نسل‌های پیشین، در مجاورت کنش نسل امروز بازخوانی و دفاع و مقاومت، از صورت میراث ایستا به تجربه زنده و قابل بازتفسیر در اکنون اجتماعی تبدیل می‌گردد.

در هندسه جدید تهدیدات و در منطق جنگ‌های ترکیبی، «جامعه» خود به یکی از میدان‌های اصلی منازعه بدل شده است، زیرا هدف‌گیری «ادراک عمومی»، «فرسایش اعتماد»، «گسست سرمایه اجتماعی»، «تشدید شکاف‌های هویتی» و «اخلال در روایت ملی»، می‌تواند هم‌سنگ فشارهای سخت در معادلات قدرت اثرگذار باشد. از همین رو، ظرفیت جامعه برای حفظ ثبات ادراکی و بازتولید روایت مشترک، بخشی از مؤلفه‌های قدرت ملی محسوب می‌شود. اجتماعات مستمر را در این چارچوب می‌توان در «ظرفیت بازتولید اجتماعی در شرایط بحران»، مطالعه کرد که تکثر اجتماعی را نفی نمی‌کند، اما امکان هم‌نشینی تفاوت‌ها حول نقاط اشتراک بنیادین را فراهم می‌آورد.

در چنین چارچوبی، دویست و دهمین شب اجتماعات در حکم برشی از تجربه اجتماعی گسترده‌تر است که در آن ظرفیت‌های خودسازمان‌یابی، هم‌گرایی هویتی، بازفعال‌شدن حافظه تاریخی و بازتولید عاملیت جمعی، در متن وضعیت استثنایی مجال ظهور یافته‌اند. آنچه در این میان اهمیت دارد، آشکارشدن بخشی از «ظرفیت ملی» در لحظه‌ای است که جامعه با نااطمینانی، تهدید و فشار چندلایه مواجه است که می‌تواند در بازتعریف نسبت میان فرد و جمع، جامعه و سرزمین و حافظه و آینده، واجد دلالت‌های مهمی برای فهم جامعه ایرانی باشد.

در امتداد بازخوانی و بازتولید پیوندهای هویتی در میدان ، ششم مهرماه، سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله (رضوان‌الله تعالی علیه)، جایگاهی ممتاز در تاریخ معاصر منطقه دارد. شخصیتی که پرورش‌یافته حوزه‌های علمیه ایران، عراق و لبنان و از شاگردان مکتب امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای (ره) بود و با تکیه بر منظومه فکری مقاومت، حلقه‌ای مؤثر میان میراث نجف و قم و تجربه تاریخی لبنان و فلسطین پدید آورد. سید حسن نصرالله با شجاعت، صداقت، فصاحت و صلابت کم‌نظیر خود، مقاومت را از تجربه محصور در جغرافیای لبنان فراتر برد و آن را به گفتمانی منطقه‌ای و بین المللی و فراملی برای صیانت از کرامت، استقلال و حق ملت‌های تحت ستم، ملت‌های رنج‌دیده و برای نسل‌های جوانِ در جست‌وجوی معنا و ایستادگی بدل ساخت. از این منظر، شهادت او در امتداد میراثی است که در آن ایمان، مجاهدت، ایثار و مقاومت به عناصر هویت‌ساز نسل بدل شده‌اند و یاد او، همچون دیگر چهره‌های ماندگار ساحات مقاومت به مثابه نماد عزت، آزادگی و ایستادگی در برابر سلطه و اشغال باقی خواهد ماند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و نام امامین انقلاب (ره)، شهدای والامقام و سایر شهیدان گلگون کفن و مدافعان ایران و تجلیل از خانواده‌های صبور آنان، حمایت و پشتیبانی خود را از رزمندگان اسلام و نیروهای جان‌برکف مسلح و مجاهدت‌های آنان را اعلام می‌دارد و امتداد این تجربه اجتماعی را در منظومه سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی کشور واجد اهمیت دانسته و با گرامیداشت پنجم مهرماه، سالروز حماسه تاریخی شکست حصر آبادان و عملیات ثامن‌الائمه(ع)، آن حماسه را یکی از مقاطع درخشان غلبه اراده، انسجام و هم‌افزایی نیروهای جان‌برکف مسلح بر وضعیت دشوار و فرسایشی و سرآغاز سلسله‌ای از پیروزی‌های تعیین‌کننده در دفاع مقدس می‌داند. از همین رو، از عموم مردم غیور ایران اسلامی دعوت می‌نماید در دویست و دهمین شب اجتماعات سراسری، با حضور در میادین و عرصه‌های عمومی کشور، استمرار این حرکت هفت‌ماهه را به صحنه‌ای دیگر از ظهور همبستگی ملی، مسئولیت تاریخی و اراده جمعی ایرانیان برای صیانت از ایران تبدیل نمایند و هم‌زمان، در آستانه ششم مهرماه، سالروز شهادت سید مقاومت، شهید سید حسن نصرالله (رضوان‌الله تعالی علیه)، امشب و فردا شب با در دست داشتن پرچم لبنان و پرچم حزب‌الله و تصاویر آن شهید والامقام، پیوند ناگسستنی ملت‌های مقاوم منطقه و امتداد جبهه مقاومت در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت سرزمینی ملت‌ها را در میدان عمومی به نمایش گذارند.