به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر شنبه در نشست بررسی ظرفیت‌ های آب، سرمایه‌ گذاری و انرژی خورشیدی استان گیلان با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌ های قابل توجه، استفاده از آب صرفه‌جویی‌شده و هدایت آن به سمت طرح‌هایی است که بتواند برای استان ارزش افزوده ایجاد کند.

وی افزود: در مناطقی همچون لوشان و رودبار، ظرفیت‌های مناسبی برای اجرای طرح‌های مرتبط با بیابان‌زدایی و توسعه کشاورزی وجود دارد و باید از منابع موجود در این مناطق به شکل هدفمند و اقتصادی استفاده شود.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تعریف طرح‌های متناسب با شرایط اقلیمی استان ادامه داد: طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باید علاوه بر استفاده بهینه از منابع، زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را نیز فراهم کنند.

حق‌شناس همچنین به ظرفیت گیلان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در زمینه سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی محدودیتی وجود ندارد و از حضور سرمایه‌گذاران در این بخش حمایت می‌کنیم.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در تسهیل سرمایه‌گذاری تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و همکاری بیشتر، موانع پیش روی اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری را برطرف کنند تا پروژه‌های اقتصادی با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شوند.