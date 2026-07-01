احیای نیروگاه رودبار در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وحید پورحضرت ظهر چهارشنبه در جلسه انجمن حمایت از زندانیان شهرستان با موضوع بررسی طرحهای اقتصادی و خودکفایی انجمن، بر ضرورت توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و سرمایهگذاری در این حوزه تأکید کرد و با اشاره به چالشهای کشور در حوزه انرژی، گفت: امروز مسئله انرژی یکی از مهمترین دغدغههای کشور است و در کوتاهمدت و میانمدت با چالشهای جدی در بخش تولید، توزیع و مصرف انرژی مواجه خواهیم بود؛ از اینرو باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای افزایش تولید انرژی استفاده شود.
فرماندار رودبار با بیان اینکه این شهرستان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه انرژی خورشیدی برخوردار است، افزود: با وجود محدودیت اراضی در استان گیلان، شهرستان رودبار بهویژه بخش لوشان و برخی دیگر از مناطق، از نظر فنی و اقتصادی بهترین ظرفیت را برای اجرای نیروگاههای خورشیدی و توسعه انرژیهای نو دارند و میتوانند نقش مهمی در جبران کمبود برق استان ایفا کنند.
پورحضرت با اشاره به کسری حدود ۵۰۰ مگاواتی تولید برق در استان گیلان، تصریح کرد: اگر زمینههای لازم فراهم شود، شهرستان رودبار این توان را دارد که بخش قابلتوجهی از این کمبود را از طریق اجرای طرحهای انرژی خورشیدی و احیای ظرفیتهای موجود تأمین کند.
وی همچنین از پیگیری جدی برای احیای نیروگاه موجود در شهرستان خبر داد و گفت: فعالسازی کامل ظرفیت این نیروگاه میتواند کمک مؤثری به افزایش تولید برق استان داشته باشد و این موضوع با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار رودبار با استقبال از پیشنهاد انجمن حمایت از زندانیان برای ورود به حوزه تولید انرژی، خاطرنشان کرد: با کلیت این طرح موافق هستیم و از ظرفیت انجمن برای اجرای پروژههای تولید انرژی حمایت خواهیم کرد، اما نباید انتظار بازگشت سرمایه و سوددهی در کوتاهمدت را داشت.
وی تأکید کرد: سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، سرمایهگذاری میانمدت و بلندمدت است و منافع آن علاوه بر کاهش هزینههای مصرف انرژی، ایجاد درآمد پایدار و رفع نگرانیهای آینده در تأمین انرژی خواهد بود.
پورحضرت در پایان گفت: مدیریت صحیح مصرف انرژی، فرهنگسازی و توسعه زیرساختهای تولید برق از منابع تجدیدپذیر، از مهمترین راهکارهای عبور از چالشهای آینده در حوزه انرژی است و دستگاههای اجرایی و نهادهای مختلف باید در این مسیر همکاری و مشارکت جدی داشته باشند.
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