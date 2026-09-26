به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، حسین فتح‌آبادی، با اشاره به اجرای این طرح بر پایه آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۴ قانون خدمت وظیفه عمومی، آن را از رویکردهای حمایتی این نهاد با هدف بهبود وضعیت اقتصادی و توانمندسازی جامعه هدف دانست.

وی با تبیین جزئیات این تسهیلات افزود: این معافیت برای فرزندان پسر خانواده‌هایی که سرپرست خود را به دلیل فوت یا طلاق از دست داده و تحت حمایت کمیته امداد هستند، فرصتی جهت تسهیل امور خانوادگی و کمک به استقلال اقتصادی آنان فراهم می‌کند.

فتح آبادی در ادامه اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال جاری، از مجموع ۸۳ نفر بهره‌مند شده، ۲۱ نفر به دلیل فوت سرپرست خانوار و ۶۲ نفر به علت طلاق مشمول این معافیت شده‌اند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران تأکید کرد: بهره‌مندی فرزندان واجد شرایط از این تسهیلات، گامی در مسیر توانمندسازی است. این اقدامات با نظارت مستمر مددکاران صورت می‌گیرد تا با بهبود وضعیت معیشتی، منجر به خروج خانواده‌ها از چرخه حمایتی کمیته امداد شود.