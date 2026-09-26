نخستین شناسه یکتا ملک در لرستان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه اقدامات تحولی اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان برای اجرای تکالیف قانونی و توسعه خدمات الکترونیکی، نخستین فرآیند ثبت اطلاعات یک ملک در سامانه موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول انجام شد.

این فرآیند با حضور نمایندگان اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، شهرداری و مالک ملک انجام گرفت و پس از طی مراحل قانونی و صحت‌سنجی اطلاعات، شناسه یکتای ملک صادر و فرآیند ثبت آن در سامانه نهایی شد.

ساماندهی بانک اطلاعات املاک با توسعه خدمات الکترونیک

راه‌اندازی این سامانه، زمینه ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه املاک را فراهم می‌کند و می‌تواند در ساماندهی دقیق‌تر بانک اطلاعاتی املاک و اجرای فرآیندهای الکترونیکی پیش‌بینی‌شده در قانون مؤثر باشد.

اجرای این فرآیند همچنین گامی در مسیر یکپارچه‌سازی اطلاعات و تسهیل تبادل داده میان دستگاه‌های مرتبط با حوزه ثبت و املاک به شمار می‌رود.

تأکید بر کاهش دعاوی ملکی و پیشگیری از جعل

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان لرستان با تأکید بر اهمیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد که اجرای تکالیف قانونی و توسعه بسترهای الکترونیکی مرتبط با این قانون، با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی استان به‌صورت جدی و مستمر دنبال می‌شود.

بر اساس این گزارش، توسعه این فرآیندها با هدف کاهش دعاوی ملکی، پیشگیری از جعل و کلاهبرداری و افزایش امنیت در معاملات اموال غیرمنقول در دستور کار قرار دارد.

حرکت به سوی شفافیت در نظام ثبت اسناد

تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات، افزایش ضریب امنیت معاملات و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیندهای ثبتی از دیگر اهداف اجرای این اقدامات عنوان شده است.

اداره کل ثبت اسناد و املاک لرستان نیز بر تداوم همکاری با دستگاه‌های مرتبط برای اجرای کامل تکالیف قانون الزام و توسعه زیرساخت‌های الکترونیکی مورد نیاز در این حوزه تأکید کرده است.