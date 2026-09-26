به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدالهی، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع منطقه «مرگسر»، بلافاصله مأموران انتظامی پاسگاه بخش «زز و ماهرو» برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران پس از حضور در محل و انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، عمدی بودن آتش‌سوزی را محرز و شناسایی عامل یا عاملان این حادثه را در دستور کار قرار دادند.

شناسایی و دستگیری عامل آتش‌سوزی

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز بیان کرد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی و بهره‌گیری از اقدامات پلیسی، متهم را شناسایی کردند و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

تأکید پلیس بر حفاظت از منابع طبیعی

سرهنگ اسدالهی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضایی برای سیر مراحل قانونی، خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع طبیعی و برخورد قاطع با افرادی که با اقدامات مجرمانه به محیط زیست و سرمایه‌های ملی آسیب می‌زنند، از اولویت‌های پلیس است.

وی تأکید کرد: با چنین مواردی برابر قانون برخورد خواهد شد.