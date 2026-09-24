به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی با صدور احکامی جداگانه، اسماعیل قربانی را بهعنوان مدیرکل دفتر برنامهریزی، بودجه و تحول اداری استانداری و محسن مهدیانفر و سعید آیتی را بهعنوان سرپرستان فرمانداریهای بام و صفیآباد و اسفراین منصوب کرد.
استاندار خراسان شمالی در احکام صادرشده، با اشاره به تعهد و سوابق اجرایی افراد منصوبشده، بر تلاش برای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاستهای دولت وفاق ملی و خدمت صادقانه به مردم تأکید کرده است.
در حکم اسماعیل قربانی، بر انجام وظایف محوله در راستای تحقق آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، رهنمودهای مقام معظم رهبری و اجرای سیاستهای دولت وفاق ملی تأکید شده است.
استاندار خراسان شمالی همچنین در احکام محسن مهدیانفر بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان بام و صفیآباد و سعید آیتی بهعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان اسفراین، بر همکاری و هماهنگی با مدیران، انجام وظایف قانونی و خدمت صادقانه به مردم شریف این شهرستانها تأکید کرده و برای آنان موفقیت و توفیق الهی را خواستار شده است.
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