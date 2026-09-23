به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری ظهر چهارشنبه در شورای آموزش و پرورش خراسان شمالی که به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان نمونه دولتی سعدی بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: شورای آموزش و پرورش از مهمترین جلسات استان است و حضور مدیران دستگاههای اجرایی در این جلسات ضروری است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت آموزش در مدارس افزود: باید از معلمان بخواهیم درباره شیوه آموختن با دانشآموزان گفتوگو کنند و در مدارس، فرصت بیشتری برای اندیشیدن و تقویت تفکر دانشآموزان فراهم شود.
نوری ادامه داد: کیفیت بهتر مدارس، ارتقای فرآیند آموزش و تحقق عدالت آموزشی از موضوعات مورد تأکید مدیریت استان است و باید توانمندیهای موجود بهگونهای توزیع شود که دانشآموزان در مناطق مختلف از فرصتهای آموزشی مناسب برخوردار شوند.
وی با تأکید بر توسعه هنرستانها گفت: به گسترش هنرستانها اعتقاد داریم، چراکه آموزشهای مهارتی میتواند مسیر اشتغالزایی را تسهیل کند و زمینه ورود دانشآموزان به بازار کار را فراهم آورد.
استاندار خراسان شمالی همچنین موضوع سرویسهای بهداشتی مدارس را مهم دانست و گفت: اعتبارات مناسبی در این حوزه تخصیص یافته و باید برای بهبود وضعیت فضاهای بهداشتی مدارس مورد استفاده قرار گیرد.
نوری پیشنهاد کرد جلسات اداری در مناطق محروم استان برگزار شود و افزود: حضور مسئولان در مناطق مختلف، ضمن آشنایی نزدیکتر با مسائل و ظرفیتهای این مناطق، میتواند به تصمیمگیری دقیقتر برای رفع مشکلات کمک کند.
دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی ارزشها برای نسل جوان است
استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آغاز هفته دفاع مقدس اظهار داشت: ما وارث ارزشهایی هستیم که در دوران دفاع مقدس شکل گرفته است و این هفته فرصتی برای بازخوانی ناگفتهها و انتقال مفاهیم آن دوران به نسل جوان است.
وی افزود: برای ایران امروز، سوژهها و روایتهای دفاع مقدس همچنان جذاب و اثرگذار است و ضروری است خاطرات و ارزشهای آن دوران در مدارس برای دانشآموزان بازگو شود.
توسعه عدالت آموزشی، هدف اصلی آموزش و پرورش است
مشاور معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش نیز در این نشست با اشاره به اقدامات خراسان شمالی در حوزه عدالت آموزشی گفت: این استان در زمینه توسعه عدالت آموزشی در جایگاه نخست قرار دارد و تجارب ارزندهای در این حوزه کسب کرده که میتواند به دیگر استانها منتقل شود.
محمد قویدل افزود: توسعه عدالت آموزشی یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش است و در کنار آن، موضوع اشتغال نیز از مسائل مهم کشور به شمار میرود که توسعه هنرستانها میتواند در این زمینه نقش مؤثری داشته باشد.
وی بیان کرد: در همین راستا، پیگیری برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز هنرستانهای استان در دستور کار قرار دارد.
طرح پرسش مهر استاندار درباره حمله دشمن به مدرسه شجره طیبه میناب
در پایان این نشست، استاندار خراسان شمالی پرسش مهر را با موضوع «چرا دشمن مدرسه شجره طیبه میناب را هدف قرار داد؟» برای دانشآموزان مطرح کرد و برای بهترین پاسخها جوایز نفیسی در نظر گرفت.
در این جلسه، تحقق ماده ۱۶ و بند ۳ ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش، تحقق ماده ۱۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، ارائه گزارش دستگاههای صادرکننده مجوز تأسیس در راستای تحقق ماده ۲ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی و همچنین توسعه و تجهیز اردوگاه دانشآموزی شهید چمران شهرستان بام و صفیآباد در دستور کار قرار گرفت.
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