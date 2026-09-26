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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۴۱

دبیرستان صدرای مهریز رتبه دوم رویداد ملی «داناشهر» را کسب کرد

دبیرستان صدرای مهریز رتبه دوم رویداد ملی «داناشهر» را کسب کرد

یزد - دبیرستان دخترانه دوره اول صدرای مهریز در رویداد ملی «داناشهر» موفق به کسب رتبه دوم شد و همزمان با آغاز سال تحصیلی از مدیر، معاونان و معلمان این مدرسه تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، همزمان با آیین آغاز سال تحصیلی، از مدیر، معاونان و معلمان دبیرستان دخترانه دوره اول صدرای مهریز به دلیل کسب رتبه دوم در رویداد ملی «داناشهر» تجلیل شد.

این رویداد علمی ـ مهارتی با حضور حجت‌الاسلام بختیاری، معاون عملیات و راهبری سازمان مدارس صدرا، و معاون آموزش و تعالی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش‌های کادر آموزشی دبیرستان صدرای مهریز در زمینه فعالیت‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان قدردانی و بر ضرورت حمایت از استعدادها و ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان تأکید شد.

رویداد ملی «داناشهر» با هدف تقویت توانمندی‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان و ایجاد زمینه برای بروز و شکوفایی استعدادهای آنان برگزار می‌شود.

کد مطلب 6959531

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