دبیرستان صدرای مهریز رتبه دوم رویداد ملی «داناشهر» را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد، همزمان با آیین آغاز سال تحصیلی، از مدیر، معاونان و معلمان دبیرستان دخترانه دوره اول صدرای مهریز به دلیل کسب رتبه دوم در رویداد ملی «داناشهر» تجلیل شد.

این رویداد علمی ـ مهارتی با حضور حجت‌الاسلام بختیاری، معاون عملیات و راهبری سازمان مدارس صدرا، و معاون آموزش و تعالی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان یزد برگزار شد.

در این مراسم، از تلاش‌های کادر آموزشی دبیرستان صدرای مهریز در زمینه فعالیت‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان قدردانی و بر ضرورت حمایت از استعدادها و ظرفیت‌های علمی دانش‌آموزان تأکید شد.

رویداد ملی «داناشهر» با هدف تقویت توانمندی‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان و ایجاد زمینه برای بروز و شکوفایی استعدادهای آنان برگزار می‌شود.