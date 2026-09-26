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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

جنگ فقط در میدان نظامی نیست؛ روایت‌گری هم سنگر مقابله با دشمن است

جنگ فقط در میدان نظامی نیست؛ روایت‌گری هم سنگر مقابله با دشمن است

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با تاکید به اینکه جنگ امروز تنها در میدان نظامی دنبال نمی‌شود، گفت: روایتگری هم سنگر مقابله با دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری شامگاه شنبه در آیین اختتامیه عهدواره «روایت حماسه» در سمنان با اشاره به نقش رسانه‌ها در پوشش رویدادهای دوران جنگ اظهار کرد: در جریان حملات دشمن، مردم اخبار و تصاویر حوادث را لحظه به لحظه دنبال می‌کردند، اما دشواری‌ های تولید، انتقال و انتشار این محتوا در شرایط بحرانی کمتر دیده می‌شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدن برخی مراکز و زیرساخت‌ها افزود: مراکز، آنتن‌ها و دکل‌های انتقال تصاویر هدف قرار گرفتند، اما نیروهای فنی با وجود شرایط دشوار تلاش کردند روند انتقال و پخش اخبار در نقاط مختلف کشور، از جمله استان سمنان، متوقف نشود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه جنگ امروز به تجهیزات نظامی محدود نیست، یادآور شد: عملیات روانی و جنگ شناختی با هدف ایجاد بستر برای اقدامات بعدی دنبال می‌شود و در چنین شرایطی، روایت صحیح واقعیت‌ ها و رساندن اطلاعات دقیق و به موقع به جامعه اهمیت زیادی دارد.

براری با تأکید بر اینکه جامعه همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، تصریح کرد: حفظ انسجام، تقویت روحیه ملی و مقابله با روایت‌های نادرست و تلاش‌های دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی باید با جدیت دنبال شود و رسانه‌ها و فعالان عرصه روایتگری در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: این جریان روایتگری ادامه خواهد داشت و ثبت و انتقال واقعیت‌های میدان، تبیین رخدادها و مقابله با تلاش‌های دشمن برای ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه، نیازمند حضور و نقش‌آفرینی مستمر رسانه‌ها و همه بخش‌های جامعه است.

کد مطلب 6959541

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