به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری شامگاه شنبه در آیین اختتامیه عهدواره «روایت حماسه» در سمنان با اشاره به نقش رسانهها در پوشش رویدادهای دوران جنگ اظهار کرد: در جریان حملات دشمن، مردم اخبار و تصاویر حوادث را لحظه به لحظه دنبال میکردند، اما دشواری های تولید، انتقال و انتشار این محتوا در شرایط بحرانی کمتر دیده میشد.
وی با اشاره به آسیبدیدن برخی مراکز و زیرساختها افزود: مراکز، آنتنها و دکلهای انتقال تصاویر هدف قرار گرفتند، اما نیروهای فنی با وجود شرایط دشوار تلاش کردند روند انتقال و پخش اخبار در نقاط مختلف کشور، از جمله استان سمنان، متوقف نشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه جنگ امروز به تجهیزات نظامی محدود نیست، یادآور شد: عملیات روانی و جنگ شناختی با هدف ایجاد بستر برای اقدامات بعدی دنبال میشود و در چنین شرایطی، روایت صحیح واقعیت ها و رساندن اطلاعات دقیق و به موقع به جامعه اهمیت زیادی دارد.
براری با تأکید بر اینکه جامعه همچنان در شرایط جنگی قرار دارد، تصریح کرد: حفظ انسجام، تقویت روحیه ملی و مقابله با روایتهای نادرست و تلاشهای دشمن برای ایجاد شکاف اجتماعی باید با جدیت دنبال شود و رسانهها و فعالان عرصه روایتگری در این زمینه مسئولیت مهمی بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: این جریان روایتگری ادامه خواهد داشت و ثبت و انتقال واقعیتهای میدان، تبیین رخدادها و مقابله با تلاشهای دشمن برای ایجاد تفرقه و شکاف در جامعه، نیازمند حضور و نقشآفرینی مستمر رسانهها و همه بخشهای جامعه است.
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