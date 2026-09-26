گفتگوی روسای جمهور روسیه و صربستان درباره اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کاخ کرملین امروز شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان درباره مسائل جاری دستور کار بین‌المللی از جمله مناقشه اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کردند.

در بیانیه صادره از سوی کاخ کرملین در این خصوص آمده است: روسای جمهور روسیه و صربستان در جریان این گفتگو بر غیرقابل‌پذیرش بودن مداخله خارجی در فرآیندهای انتخاباتی تأکید کردند. پوتین و ووچیچ درباره جنبه‌ های مختلف توسعه روابط روسیه و صربستان از جمله در حوزه‌ های انرژی و حمل‌ و نقل به رایزنی پرداختند.

کاخ کرملین در بیانیه خود اضافه کرد: ووچیچ ضمن قدردانی از پوتین برای کمک به اطفای آتش‌ سوزی‌ های جنگلی در صربستان، استعفای خود از سمت ریاست جمهوری صربستان را به وی اطلاع داد.