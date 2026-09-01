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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

صداقت: وحدت امت اسلامی محور مشترک علمای شیعه و اهل سنت است

صداقت: وحدت امت اسلامی محور مشترک علمای شیعه و اهل سنت است

یزد- مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد گفت: اختلافات مذهبی، عقیدتی و فقهی نباید موجب تفرقه میان مسلمانان شود و علما و روحانیون شیعه و سنی باید برای تقویت اتحاد امت اسلامی در کنار یکدیگر باشند.

حجت‌الاسلام مجتبی صداقت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست روایت وحدت؛ نشست تبیینی با حضور علمای شیعه و اهل سنت با محوریت وحدت اسلامی اظهار کرد: در ایام هفته وحدت توفیق داشتیم میزبان جمعی از علمای اهل سنت و تشیع در سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد باشیم.

وی هدف از برگزاری این نشست را هم‌فکری و بازخوانی رسالت علما و روحانیون شیعه و اهل سنت در راستای یک هدف مشترک عنوان کرد و افزود: محور مشترک همه ما، وحدت امت اسلامی و این اتحاد مقدس است که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر ضرورت آن تأکید دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: باید علما و بزرگان اقوام و مذاهب دست به دست یکدیگر دهند و مردم را به سمت وحدت و همدلی هدایت کنند.

صداقت ادامه داد: وجود برخی اختلافات مذهبی، عقیدتی و فقهی نباید بهانه‌ای برای تفرقه و جدایی مسلمانان باشد؛ بلکه باید با تکیه بر اشتراکات و محور مقدس اسلام و دین، زمینه تقویت ایمان و همبستگی مؤمنان را فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه مسلمانان در برابر دشمنان و استکبار جهانی هدف مشترکی دارند، گفت: هدف مقدس ما این است که با اتحاد و همدلی در برابر دشمنان بایستیم و پرچم «لا اله الا الله» را برافراشته نگه داریم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: همه ما بر اصل اتحاد و وحدت اتفاق نظر داریم و برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای تقویت هم‌فکری، همراهی و هم‌مسیر شدن علمای شیعه و اهل سنت است تا بتوانیم در مسیر رضای خداوند به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.

صداقت همچنین از حضور و میزبانی حدود ۱۰۰ نفر از علمای شیعه و اهل سنت در این نشست خبر داد و گفت: این گردهمایی می‌تواند زمینه‌ای برای تداوم گفت‌وگو، هم‌افزایی و همکاری میان علمای مذاهب اسلامی در استان باشد.

کد مطلب 6934310

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