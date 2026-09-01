صداقت: وحدت امت اسلامی محور مشترک علمای شیعه و اهل سنت است

حجتالاسلام مجتبی صداقت در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نشست روایت وحدت؛ نشست تبیینی با حضور علمای شیعه و اهل سنت با محوریت وحدت اسلامی اظهار کرد: در ایام هفته وحدت توفیق داشتیم میزبان جمعی از علمای اهل سنت و تشیع در سازمان تبلیغات اسلامی استان یزد باشیم.
وی هدف از برگزاری این نشست را همفکری و بازخوانی رسالت علما و روحانیون شیعه و اهل سنت در راستای یک هدف مشترک عنوان کرد و افزود: محور مشترک همه ما، وحدت امت اسلامی و این اتحاد مقدس است که امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب بر آن تأکید داشتند و رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر ضرورت آن تأکید دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد تصریح کرد: باید علما و بزرگان اقوام و مذاهب دست به دست یکدیگر دهند و مردم را به سمت وحدت و همدلی هدایت کنند.
صداقت ادامه داد: وجود برخی اختلافات مذهبی، عقیدتی و فقهی نباید بهانهای برای تفرقه و جدایی مسلمانان باشد؛ بلکه باید با تکیه بر اشتراکات و محور مقدس اسلام و دین، زمینه تقویت ایمان و همبستگی مؤمنان را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه مسلمانان در برابر دشمنان و استکبار جهانی هدف مشترکی دارند، گفت: هدف مقدس ما این است که با اتحاد و همدلی در برابر دشمنان بایستیم و پرچم «لا اله الا الله» را برافراشته نگه داریم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد خاطرنشان کرد: همه ما بر اصل اتحاد و وحدت اتفاق نظر داریم و برگزاری چنین نشستهایی فرصتی برای تقویت همفکری، همراهی و هممسیر شدن علمای شیعه و اهل سنت است تا بتوانیم در مسیر رضای خداوند به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم.
صداقت همچنین از حضور و میزبانی حدود ۱۰۰ نفر از علمای شیعه و اهل سنت در این نشست خبر داد و گفت: این گردهمایی میتواند زمینهای برای تداوم گفتوگو، همافزایی و همکاری میان علمای مذاهب اسلامی در استان باشد.
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