تهیه بسته محتوی تبیینی برای مقابله با جنگ روانی دشمن در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان سمنان در محل سالن غدیر استانداری خواستار تقویت همبستگی اجتماعی و مدیریت فضای مجازی شد و ادامه داد: به این منظور باید محور اصلی همه اجتماعات و فعالیت های رسانه ای بر امید آفرینی، تقویت وحدت و انسجام ملی باشد.

وی در این راستا خواستار تدوین برنامه منسجم پیرامون اطلاع رسانی شد و توضیح داد: از شورای اطلاع رسانی استان سمنان انتظار می رود تا بسته های محتوایی و تبیینی برای مدیریت افکار عمومی و مقابله با جنگ روانی دشمن تهیه شود.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان مهمترین مسئولیت رسانه ها را جلوگیری از ایجاد شکاف، تقویت اعتماد عمومی و حفظ آرامش روانی جامعه برشمرد و افزود: با انجام این وظایف جلوی ورود تحلیل ها و اظهار نظرهای غیر کارشناسی گرفته خواهد شد.

آقا براری با تاکید به اینکه بین میدان، دیپلماسی و اقتدار دفاعی کشور هیچ فاصله و تعارضی نیست، اظهار کرد: همه این حوزه ها با یک هدف حفظ امنیت، اقتدار و منافع ملی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه دشمن می کوشد تا از طریق شبکه های رسانه ای با انتشار شایعات و اخبار جهت دار مردم را دچار یاس و تردید کنند، افزود: همه این تلاش و دسیسه های دشمن با داشتن ملت با بصیرت، آگاه و تابع رهنمود های رهبر معظم انقلاب خنثی و نقش بر آب است.