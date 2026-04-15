۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

جنگ نرم دشمن با روایت‌سازی در هم می‌شکند؛ تقویت روایت صحیح در اولویت

سمنان-معاون سیاسی استاندار سمنان با هشدار درباره تداوم جنگ نرم دشمن برای دو قطبی‌سازی جامعه، تقویت «روایت صحیح» در رسانه‌های استان را اولویت اساسی خواند و بر ضرورت تبیین شفاف مسائل تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری شامگاه چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی «شب‌های اقتدار» در دفتر امام جمعه سمنان با اشاره به ضرورت استمرار «شب‌های اقتدار» اظهار داشت: این برنامه‌ها جلوه‌ای از حمایت مردمی از نظام، انقلاب و نیروهای مسلح است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، تداوم یابد.

وی با تبیین ابعاد مختلف شرایط کشور، به پنج مؤلفه اصلی در مواجهه با تهدیدات اشاره کرد و گفت: ایمان به وعده‌های الهی، توجه به عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، توانمندی نیروهای مسلح و در نهایت پشتوانه مردمی، از ارکان اصلی اقتدار کشور هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر نقش مدیران استانی و شهرستانی در تقویت این پشتوانه مردمی گفت: مهم‌ترین وظیفه ما صیانت از آرامش و انسجام ملی، جلوگیری از نارضایتی و تقویت همبستگی اجتماعی است و باید دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم به‌صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

آقا براری همچنین بر ضرورت تبیین شفاف مسائل برای مردم تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، نقش مهمی در جلوگیری از شایعات و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان دارد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف سرمایه اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: ایجاد شکاف در جامعه و دو قطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمن است و در این راستا، استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای روشنگری و پاسخ به شبهات ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در ادامه به اهمیت ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای، باید مدیریت شرایط را در سطوح مختلف از استان تا محلات تقویت کنیم و با هم‌افزایی، از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

آقا براری همچنین از برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: هیچ واحدی مجاز به تعدیل نیرو نیست و مشکلات احتمالی از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و رفع خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم تبیین شرایط مذاکرات و پرهیز از ایجاد شکاف سیاسی در جامعه تصریح کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت روایت صحیح در رسانه‌ها و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از شرایط کنونی است.

کد مطلب 6802146

