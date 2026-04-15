به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری شامگاه چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی «شب‌های اقتدار» در دفتر امام جمعه سمنان با اشاره به ضرورت استمرار «شب‌های اقتدار» اظهار داشت: این برنامه‌ها جلوه‌ای از حمایت مردمی از نظام، انقلاب و نیروهای مسلح است و باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند، تداوم یابد.

وی با تبیین ابعاد مختلف شرایط کشور، به پنج مؤلفه اصلی در مواجهه با تهدیدات اشاره کرد و گفت: ایمان به وعده‌های الهی، توجه به عنایات حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، توانمندی نیروهای مسلح و در نهایت پشتوانه مردمی، از ارکان اصلی اقتدار کشور هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.

معاون استاندار سمنان با تأکید بر نقش مدیران استانی و شهرستانی در تقویت این پشتوانه مردمی گفت: مهم‌ترین وظیفه ما صیانت از آرامش و انسجام ملی، جلوگیری از نارضایتی و تقویت همبستگی اجتماعی است و باید دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم به‌صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

آقا براری همچنین بر ضرورت تبیین شفاف مسائل برای مردم تأکید کرد و گفت: اطلاع‌رسانی دقیق و ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، نقش مهمی در جلوگیری از شایعات و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان دارد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای تضعیف سرمایه اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: ایجاد شکاف در جامعه و دو قطبی‌سازی از اهداف اصلی دشمن است و در این راستا، استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای روشنگری و پاسخ به شبهات ضروری است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در ادامه به اهمیت ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد و گفت: با استفاده از ظرفیت‌های محلی و منطقه‌ای، باید مدیریت شرایط را در سطوح مختلف از استان تا محلات تقویت کنیم و با هم‌افزایی، از بروز مشکلات جلوگیری کنیم.

آقا براری همچنین از برنامه‌ریزی برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: هیچ واحدی مجاز به تعدیل نیرو نیست و مشکلات احتمالی از طریق دستگاه‌های مسئول پیگیری و رفع خواهد شد.

وی با تأکید بر لزوم تبیین شرایط مذاکرات و پرهیز از ایجاد شکاف سیاسی در جامعه تصریح کرد: حفظ وحدت ملی، تقویت روایت صحیح در رسانه‌ها و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، از مهم‌ترین الزامات عبور موفق از شرایط کنونی است.