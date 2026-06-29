به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقا براری ظهر دوشنبه در جلسه شورای اطلاعرسانی استان سمنان در محل استانداری با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و قدردانی از حضور مردم در برنامههای «شبهای اقتدار» اظهار کرد: پس از اعلام برگزاری مراسم ملی تشییع پیکر مطهر شهید قائد امت، ستاد اجرایی در سطح استان و شهرستانها تشکیل و وظایف در قالب ۲۱ کمیته تخصصی میان دستگاههای اجرایی تقسیم شد تا همه بخشها با انسجام و هماهنگی در اجرای مأموریتها مشارکت داشته باشند.
وی با اشاره به قرار گرفتن استان سمنان در مسیر ارتباطی تهران، قم و مشهد افزود: پیشبینی میشود بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر از محورهای مواصلاتی استان عبور کنند و بر همین اساس، علاوه بر اعزام روزانه شش هزار نفر از استان به تهران، تمهیدات گستردهای برای اسکان، امداد و نجات، خدمات درمانی، اورژانس، سوخترسانی، مدیریت ترافیک، خدمات بینراهی و پذیرایی از زائران و شرکتکنندگان اندیشیده شده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با تأکید بر جایگاه رسانهها در این رویداد ملی بیان کرد: شورای اطلاعرسانی استان باید با برنامهریزی منسجم، زمینه استقرار خبرنگاران، ساماندهی رسانهها، استفاده از ظرفیت شهروندخبرنگاران، تولید محتوای مستند و روایت خدمات انجامشده را فراهم کند تا اطلاعرسانی به صورت هدفمند و هماهنگ انجام شود.
آقا براری همچنین ثبت و مستندسازی خدمات، انعکاس حضور مردم، پوشش مراسم شهرستانها، اطلاعرسانی درباره نحوه اعزام و خدمترسانی و تولید آثار رسانهای از این رویداد را از مهمترین مأموریتهای شورای اطلاعرسانی استان برشمرد و یادآور شد: رسانهها باید با حضور میدانی و ارتباط مستمر، روایت جامعی از این حماسه ملی ارائه دهند.
وی در ادامه با اشاره به شرایط پس از جنگ و تلاش دشمن برای ایجاد شکاف در جامعه، تصریح کرد: امروز تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همدلی و تبیین صحیح تصمیمات نظام از مهمترین وظایف رسانهها است و اطلاعرسانی دقیق درباره تصمیمات اتخاذشده میتواند زمینه سوءاستفاده دشمن از فضاسازیهای رسانهای را از بین ببرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با اشاره به حضور گسترده مردم در اجتماعات «شبهای اقتدار» خاطرنشان کرد: این حضور نشان داد که وحدت و همبستگی ملی مهمترین سرمایه کشور است و رسانهها میتوانند با روایت صحیح واقعیتها، تقویت امید و انسجام اجتماعی و مقابله با جریانهای تحریف و تفرقهافکن، نقش مؤثری در حفظ آرامش جامعه و خنثیسازی اهداف دشمن ایفا کنند.
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