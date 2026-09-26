مومنی: روایت ایثار کلیدواژه‌ انتقال فرهنگ مقاومت به نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مصطفی مومنی شامگاه شنبه در همایش پیشکسوتان جهاد و شهادت شهرستان محلات که در نیم‌ور برگزار شد، اظهار کرد: شهدای دفاع مقدس، مدافعان حرم، امنیت و سلامت، سرمایه‌های ارزشمند ملت ایران هستند و یاد و نام آنان باید همواره زنده نگه داشته شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات افزود: حضور رزمندگان و پیشکسوتان در این محفل نورانی موجب افتخار است و از یکایک دلاورمردانی که سال‌های دفاع مقدس را با ایثار و جانفشانی پشت سر گذاشتند، باید تقدیر کرد.

وی بیان کرد: پیشکسوتان دفاع مقدس گنجینه‌های ارزشمند نظام و انقلاب هستند چراکه در هشت سال دفاع مقدس، روحیه ایثار، شجاعت و ایستادگی را به نسل‌های بعد آموختند و نشان دادند که می‌توان در برابر استکبار جهانی ایستادگی کرد.

مومنی ادامه داد: مسیری که به برکت هدایت امام خمینی(ره) و با مجاهدت و جانفشانی رزمندگان دفاع مقدس شکل گرفت، همچنان ادامه دارد و روحیه ایثار و مقاومت مردم، ثمره و نتیجه همان رشادت‌ها و فداکاری‌هایی است که در هشت سال دفاع مقدس رقم خورد.

وی هدف اصلی از برگزاری این همایش را قدردانی از پیشکسوتان دفاع مقدس و فراهم کردن فرصتی برای دیدار همرزمان عنوان کرد و گفت: تلاش کردیم با امکانات موجود، محفلی صمیمی و نورانی ایجاد کنیم تا دوستان و همرزمان قدیمی در کنار یکدیگر قرار بگیرند، خاطرات دوران دفاع مقدس را مرور کنند و بار دیگر صمیمیت و حال‌وهوای جبهه‌ها و سنگرها را تجربه کنند.

وی تاکید کرد: بسیاری از پیشکسوتان امروز با مشکلات مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما می‌توانیم با دست به دست دادن و کمک به یکدیگر، بخشی از مشکلات همرزمان خود را حل کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات گفت: تصمیم گرفتیم این برنامه بیشتر به خاطره‌گویی و گفت‌وگو میان پیشکسوتان اختصاص داشته باشد تا از خاطرات و تجربیات ارزشمند آنان بهره ببریم و فرصت بیشتری برای شنیدن روایت‌های دوران دفاع مقدس فراهم شود.



مومنی گفت: روایت درست و دقیق از فرهنگ مقاومت و ایستادگی، نقش مهمی در آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های تاریخی و تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس دارد و اگر این حماسه‌ها به زبان قابل فهم و با استفاده از خاطرات رزمندگان، پیشکسوتان و خانواده‌های شهدا برای نسل امروز بازگو شود، جوانان بهتر می‌توانند با چرایی و چگونگی شکل‌گیری فرهنگ ایثار و مقاومت آشنا شوند.

وی افزود: اکنون رسالت ما تنها حفظ خاطرات گذشته نیست، بلکه باید این تجربه‌ها را به نسل آینده منتقل کنیم تا ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، فداکاری، همبستگی و ایستادگی در برابر دشواری‌ها زنده بماند.

مومنی تاکید کرد: به طور حتم روایت مقاومت زمانی اثرگذار خواهد بود که از قالب‌های متنوع و متناسب با زبان و نیاز جوانان استفاده شود و خود آنان نیز در تولید و بازگو کردن این روایت‌ها نقش داشته باشند.