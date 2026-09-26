جانشین فرمانده سپاه قزوین: جهاد تبیین برای تقویت وحدت ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی در آیین معارفه جانشین فرمانده سپاه ناحیه امام صادق(ع) شهرستان آبیک، با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد دفاع مقدس هشتساله، جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، اظهار کرد: امروز پرداختن به مسئله تبیین در خصوص این وقایع، امری ضروری و اجتنابناپذیر است.
وی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین در راستای تحکیم و تقویت وحدت و انسجام میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح افزود: دشمنان نظام اسلامی با ابزارهای رسانهای و جنگ شناختی درصدد ایجاد شکاف و تضعیف اعتماد عمومی هستند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت صاحبالامر(عج) استان قزوین ادامه داد: روشنگری و تبیین دستاوردهای دفاع مقدس و مقاومت، نقش کلیدی در خنثیسازی این تلاشها دارد.
طاهرخانی همچنین با اشاره به جایگاه شهدا و ایثارگران خاطرنشان کرد: حفظ و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان، وظیفهای همگانی است و مسئولان و فرماندهان باید با عمل بهموقع و حضور در میدان، الگویی شایسته برای نسل امروز باشند.
سرگرد اکبری جانشین فرمانده سپاه ناحیه آبیک شد
در این مراسم که با حضور مسئول سازمان اطلاعات سپاه حضرت صاحبالامر(عج) استان قزوین، سرهنگ قادر اسماعیلی فرمانده سپاه ناحیه امام صادق(ع) آبیک، سرگرد سعید کرمی مسئول حفاظت اطلاعات این ناحیه و جمعی از مسئولان برگزار شد، سرگرد اکبری بهعنوان جانشین جدید فرماندهی سپاه ناحیه امام صادق(ع) شهرستان آبیک معرفی شد.
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