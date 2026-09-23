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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

فرمانده سپاه قزوین: دشمن در تهاجم اخیر دانایی کشور را هدف گرفت

فرمانده سپاه قزوین: دشمن در تهاجم اخیر دانایی کشور را هدف گرفت

قزوین- فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین گفت: دشمن در تهاجم وحشیانه اخیر خود با هدف گرفتن دانایی کشور و دانشمندان و اساتید علمی تلاش کرد توان علمی ایران را مورد حمله قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی‌آتانی صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید که در دبیرستان دخترانه شاهد بهشتیان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دشمنان ما با دو عنصر ایمان و دانایی مخالف هستند و تلاش می‌کنند باورهای مردم را تضعیف و توان علمی کشور را با هدف قرار دادن دانشمندان و نخبگان از بین ببرند.

وی با اشاره به هدف قرار گرفتن دانشمندان و شخصیت‌های دانشگاهی کشور در حوادث اخیر افزود: شهید لاریجانی شخصیتی بود که نماد علم دانشگاهی به شمار می‌رفت و هدف قرار گرفتن چنین چهره‌هایی نشان می‌دهد دانش و توان علمی کشور از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: دشمن با هدف مقابله با دانش و پیشرفت علمی، دانشمندان هسته‌ای کشور را هدف قرار داد و در این حوادث، دانشجویان نیز شهدایی را تقدیم کردند.

رفیعی‌آتانی با اشاره به شهادت دانشجویان در این حوادث گفت: حدود ۳۰۰ دانشجوی شهید داریم که ۲۰ نفر از آنان دختر بودند و این آمار نشان‌دهنده حضور و نقش جوانان و دانشجویان در مسیر دفاع از کشور و پیشرفت علمی است.

وی در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی و نقش دانش‌آموزان در ساخت آینده کشور خاطرنشان کرد: امروز پرچم ایمان و دانایی در دست دانش‌آموزان است و آینده کشور به تلاش، دانش و توانمندی نسل جدید وابسته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین تأکید کرد: این پرچم باید به اهتزاز درآید تا بتوانیم قله‌های پیشرفت را طی کنیم و مسیر رشد و تعالی کشور را با تکیه بر علم، ایمان و توانمندی جوانان ادامه دهیم.

رفیعی‌آتانی مدرسه و محیط تعلیم و تربیت را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رشد علمی و تربیتی نسل آینده دانست و گفت: دانش‌آموزان باید فرصت تحصیل و یادگیری را برای ساختن آینده کشور مغتنم بشمارند.

کد مطلب 6956083

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