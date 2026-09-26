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۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۴۶

عمومهدی: اتاق‌های فکر دشمن در برابر اراده ۴۸ ساله ملت ایران زانو زدند

عمومهدی: اتاق‌های فکر دشمن در برابر اراده ۴۸ ساله ملت ایران زانو زدند

محلات- فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی گفت: دفاع مقدس، روایت ۴۸ سال ایستادگی در برابر اتاق‌های فکر دشمنی است که اکنون در تمامی محاسبات خود علیه ایران ناکام مانده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی شامگاه شنبه در اجتماع مردم نیم‌ور در شهرستان محلات اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماعات نشان‌دهنده صلابت و اقتدار ملت ایران و تجدید میثاق با ولایت و شهدا است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دفاع مقدس در نبرد نظامی در برابر رژیم بعث عراق هشت سال به طول انجامید، اما اگر تاریخ انقلاب اسلامی و وقایع ۴۸ سال گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم ملت ایران در تمام این سال‌ها با انواع فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمن مواجه بوده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: دشمن در مقاطع مختلف از جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، فشار اقتصادی، تحریم و فتنه‌های سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کرده است و لازم است این واقعیت‌ها برای نسل جوان به‌درستی تبیین شود.

سردار عمومهدی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین برای نسل جدید گفت: اگر بتوانیم برای جوانان تشریح کنیم که چرا دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و چرا دشمنان تلاش کرده‌اند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، می‌توان زمینه شکل‌گیری روحیه مقاومت و دفاع در جامعه را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تأکید کردند و خواستار آن بودند که کشور روی پای خود بایستد و زیر بار زور و سلطه قدرت‌های خارجی نرود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: دشمنی‌ها از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف ادامه داشته و دشمن تلاش کرده است از مسیرهای گوناگون از جمله گروه‌های تروریستی، جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی و تحریم، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد، با این حال مردم ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرده‌اند.

سردار عمومهدی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها ایستاد و با تقدیم شهدای فراوان نشان داد که هرگز زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.

وی با اشاره به جنگ اخیر نیز اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی می‌تواند جمهوری اسلامی را از پای درآورد، اما حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرد و دشمن در اهداف خود ناکام ماند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اهمیت حفظ عزت و اقتدار کشور در عرصه دیپلماسی گفت: مسئولان کشور در هر مذاکره‌ای باید خواسته‌های مردم، عزت، شرافت و اقتدار ملت ایران را در نظر بگیرند و اجازه ندهند حقوق و منافع کشور نادیده گرفته شود.

سردار عمومهدی افزود: اگر دشمن زیاده‌خواهی کند، باید پاسخ محکم دریافت کند و اگر خواسته‌های جمهوری اسلامی رعایت شود ، مسیر مذاکره می‌تواند دنبال شود، اما در هر شرایطی حفظ عزت و منافع ملت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: مردم باید مطالبات خود را با حضور در صحنه و بدون ایجاد تفرقه بیان کنند و اجازه ندهند اختلاف و چنددستگی، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اهمیت توکل و دعا در کنار آمادگی‌های دفاعی اظهار کرد: در برابر دشمنی که از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و نظامی برخوردار است، باید علاوه بر آمادگی و توان دفاعی، از توکل، توسل و دعا نیز غافل نشویم.

سردار عمومهدی ناکید کرد: حضور مردم در صحنه و بیان مطالبات در چارچوب وحدت و انسجام ملی، از مؤلفه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی است و باید این حضور و همراهی استمرار داشته باشد.

کد مطلب 6959559

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