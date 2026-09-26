به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمومهدی شامگاه شنبه در اجتماع مردم نیم‌ور در شهرستان محلات اظهار کرد: حضور مردم در این اجتماعات نشان‌دهنده صلابت و اقتدار ملت ایران و تجدید میثاق با ولایت و شهدا است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی افزود: دفاع مقدس در نبرد نظامی در برابر رژیم بعث عراق هشت سال به طول انجامید، اما اگر تاریخ انقلاب اسلامی و وقایع ۴۸ سال گذشته را بررسی کنیم، می‌بینیم ملت ایران در تمام این سال‌ها با انواع فشارها، تهدیدها و توطئه‌های دشمن مواجه بوده است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: دشمن در مقاطع مختلف از جنگ نظامی، جنگ فرهنگی، فشار اقتصادی، تحریم و فتنه‌های سیاسی برای مقابله با جمهوری اسلامی استفاده کرده است و لازم است این واقعیت‌ها برای نسل جوان به‌درستی تبیین شود.

سردار عمومهدی با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین برای نسل جدید گفت: اگر بتوانیم برای جوانان تشریح کنیم که چرا دشمنی‌ها علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و چرا دشمنان تلاش کرده‌اند ملت ایران را از مسیر خود بازدارند، می‌توان زمینه شکل‌گیری روحیه مقاومت و دفاع در جامعه را تقویت کنیم.

وی تصریح کرد: مردم ایران در جریان انقلاب اسلامی بر استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی تأکید کردند و خواستار آن بودند که کشور روی پای خود بایستد و زیر بار زور و سلطه قدرت‌های خارجی نرود.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی تصریح کرد: دشمنی‌ها از ابتدای انقلاب در اشکال مختلف ادامه داشته و دشمن تلاش کرده است از مسیرهای گوناگون از جمله گروه‌های تروریستی، جنگ تحمیلی، جنگ اقتصادی و تحریم، ملت ایران را تحت فشار قرار دهد، با این حال مردم ایران در برابر این فشارها ایستادگی کرده‌اند.

سردار عمومهدی با اشاره به دوران دفاع مقدس گفت: ملت ایران در دوران جنگ تحمیلی با وجود محدودیت‌ها و تحریم‌ها ایستاد و با تقدیم شهدای فراوان نشان داد که هرگز زیر بار ظلم و زور نخواهد رفت.

وی با اشاره به جنگ اخیر نیز اظهار کرد: دشمن تصور می‌کرد با فشار نظامی می‌تواند جمهوری اسلامی را از پای درآورد، اما حضور مردم در صحنه و حمایت آنان از نظام، محاسبات دشمن را با چالش مواجه کرد و دشمن در اهداف خود ناکام ماند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر اهمیت حفظ عزت و اقتدار کشور در عرصه دیپلماسی گفت: مسئولان کشور در هر مذاکره‌ای باید خواسته‌های مردم، عزت، شرافت و اقتدار ملت ایران را در نظر بگیرند و اجازه ندهند حقوق و منافع کشور نادیده گرفته شود.

سردار عمومهدی افزود: اگر دشمن زیاده‌خواهی کند، باید پاسخ محکم دریافت کند و اگر خواسته‌های جمهوری اسلامی رعایت شود ، مسیر مذاکره می‌تواند دنبال شود، اما در هر شرایطی حفظ عزت و منافع ملت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه تأکید کرد و گفت: مردم باید مطالبات خود را با حضور در صحنه و بدون ایجاد تفرقه بیان کنند و اجازه ندهند اختلاف و چنددستگی، انسجام جامعه را تحت تأثیر قرار دهد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به اهمیت توکل و دعا در کنار آمادگی‌های دفاعی اظهار کرد: در برابر دشمنی که از ظرفیت‌های گسترده اقتصادی و نظامی برخوردار است، باید علاوه بر آمادگی و توان دفاعی، از توکل، توسل و دعا نیز غافل نشویم.

سردار عمومهدی ناکید کرد: حضور مردم در صحنه و بیان مطالبات در چارچوب وحدت و انسجام ملی، از مؤلفه‌های مهم قدرت جمهوری اسلامی است و باید این حضور و همراهی استمرار داشته باشد.