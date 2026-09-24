پیام مدیرکل هنرهای نمایشی به جشنواره تئاتر خیابانی «شهروند»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، اتابک نادری مدیر کل هنرهای نمایشی، همزمان با آغاز پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان، پیامی منتشر کرد.

در متن پیام اتابک نادری، مدیر کل هنرهای نمایشی آمده است:

به نام خداوند آگاهی و زیبایی

خیابان، وقتی میزبان تئاتر می‌شود، شهر به صحنه‌ای برای گفتگو، همدلی و زیستن بدل می‌شود؛ جایی که هنر، بی‌واسطه با مردم نفس می‌کشد.

جشنواره «شهروند» لاهیجان، با ورود به پانزده سالگی، دیگر تنها یک جشنواره نیست؛ جریانی زنده از تئاتر مردمی و تمرین فرهنگ شهروندی است؛ جریانی که در کوچه‌ها و میدان‌های این شهر سبز، امید، مشارکت و زیبایی را به میان مردم می‌بَرَد.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» را به هنرمندان شریف تئاتر، مردم فرهنگ‌دوست لاهیجان و گیلان سرسبز و تمامی دست‌اندرکاران این رویداد تبریک می‌گویم و امیدوارم این چراغ روشن، سال‌های سال در خیابان‌های ایران بدرخشد.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی «شهروند» لاهیجان از ٢ تا ۴ مهر به دبیری محمدعلی(بهمن) صادق حسنی در شهر لاهیجان برگزار می‌شود.