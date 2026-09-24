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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

لاهیجان- پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان با حضور جمعی از مسئولان، هنرمندان و شهروندان در این شهر آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاحیه پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان ظهر پنجشنبه با هدف ایجاد ارتباط مستقیم میان هنر و مردم و بهره‌گیری از ظرفیت تئاتر برای طرح موضوعات فرهنگی، اجتماعی و شهروندی، در آرامگاه شهدای گمنام استخر لاهیجان برگزار شد.

کارناوال شادی هنرمندان در سطح شهر و اجرای موسیقی سنتی گیلانی از جمله برنامه‌های آیین افتتاحیه این جشنواره بود.

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

علیرضا مسچیان فرماندار لاهیجان با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره جشنواره تئاتر خیابانی شهروند اظهار کرد: این جشنواره با اهداف متعدد و برنامه‌ریزی‌های متنوع در حوزه‌های مختلف، طی سال‌های گذشته به بلوغ و بالندگی خوبی رسیده است.

وی افزود: با همت مجموعه مدیریت شهری و مشارکت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، این جشنواره می‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده خود دست پیدا کند.

علیرضا مسچیان در ادامه به حوادث و جنگی که در سال اخیر به کشورمان تحمیل شد اشاره کرد و گفت: ما در یک جنگ نابرابر و یک جنگ تحمیلی به سر می بریم و شاهد اتفاقات تلخ شهادت رهبر عزیزمان و شهدای میناب بودیم و این جشنواره می تواند پیام خود را با استفاده از زبان هنر از خیابان های لاهیجان به کل کشور و جهان برساند.

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

اجرای حدود ۱۰۰ نمایش در سه روز

رضا زنده دل شهردار و رئیس جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان نیز در مراسم با بیان اینکه هدف این جشنواره استفاده از هنر و نمایش برای ترویج و تبیین حقوق شهروندی است، اظهار کرد: امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۳۰ درصدی آثار ارسالی به جشنواره بودیم.

زنده‌دل افزود: در نهایت ۱۸ اثر در بخش مسابقه و ۱۰ اثر در بخش کودک مورد تأیید هیئت داوران قرار گرفت و در هفت نقطه شهر، حدود ۱۰۰ اجرا طی سه روز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تبدیل شدن لاهیجان به شهر رویدادها گفت: برگزاری سومین رویداد عکس لاهیجان، «فرزند ایران، قهرمان زمین»، پارلمان شهری نوجوانان، جشنواره رسانه‌ای چای، جشنواره مجسمه‌های چوبی و دیگر رویدادهای فرهنگی و هنری، بخشی از برنامه‌های اجرا شده در سال جاری و سال‌های گذشته است که ادامه خواهد داشت.

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

جشنواره‌ای با سابقه ۱۵ دوره

ابراهیم رامین فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لاهیجان نیز برگزاری پانزدهمین دوره این جشنواره را نشان‌دهنده برنامه‌ریزی مستمر و دقیق دانست و اظهار کرد: آثار خوبی به این جشنواره ارسال شده و طی سه روز، اجراهای مختلفی در سطح شهر لاهیجان برگزار خواهد شد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت جشنواره و استقبال مردم فرهنگ‌دوست لاهیجان، پیش‌بینی می‌شود اجراهای این دوره نیز با استقبال شهروندان مواجه شود.

مشارکت دستگاه‌های فرهنگی در برگزاری جشنواره

قائم‌مقام جشنواره و مدیر روابط عمومی نیز با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف شهرستان در برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: این جشنواره توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لاهیجان، با مشارکت مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان و همکاری دستگاه‌های فرهنگی شهرستان برگزار می‌شود.

شاهین جهانگیر بلورچیان افزود: حمایت‌های فرماندار و اعضای شورای تأمین نیز در برگزاری این رویداد مؤثر بوده و این موضوع نشان‌دهنده دغدغه و رویکرد فرهنگی مسئولان لاهیجان است.

وی با اشاره به سابقه برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی شهروند اظهار کرد: این جشنواره طی ادوار گذشته توانسته فضای خوب، مفرح و بانشاطی را برای شهروندان ایجاد کند و لاهیجان امسال نیز میزبان هنرمندان و داوران برتر تئاتر کشور خواهد بود.

برگزاری این جشنواره قابل تقدیر است

هادی حجازی‌فر، بازیگر و کارگردان مطرح کشور و از داوران این دوره از جشنواره، نیز در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به عنوان داور در این جشنواره حضور دارم.

وی افزود: حدود ۳۰ سال پیش برای جشنواره منطقه‌ای فجر به عنوان شرکت‌کننده در گیلان حضور داشتم و امروز حضور در این جشنواره برای من اتفاق خوشایندی است.

حجازی‌فر با قدردانی از عوامل برگزاری جشنواره گفت: به مردم و شهر لاهیجان بابت تلاش برای برگزاری این جشنواره طی سال‌های گذشته تبریک می‌گویم.

آغاز به کار پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان

«همسایه ابدی» تنها نماینده لاهیجان در جشنواره

امیر امینی، از کارگردانان تئاتر لاهیجان و یکی از هنرمندان حاضر در این دوره از جشنواره نیز در این جشنواره اظهار کرد: نمایش «همسایه ابدی» به عنوان تنها اثر نمایشی از لاهیجان در پانزدهمین جشنواره تئاتر خیابانی شهروند حضور دارد.

وی افزود: در ۱۴ دوره از جشنواره تئاتر شهروند لاهیجان به عنوان بازیگر و کارگردان حضور داشته‌ام و در هشت دوره نیز در بخش‌های کارگردانی، طراحی صحنه و نویسندگی موفق به کسب مقام اول شده‌ام.

پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان به مدت سه روز و با اجرای آثار منتخب در نقاط مختلف این شهر برگزار می‌شود.

کد مطلب 6957383

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