کوچکی نژاد: ۴ مرکز فرهنگی سیار کانون در روستاهای گیلان فعال است

سجاد کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از برنامه های اصلی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان حضور و اجرای برنامه در روستاها و مناطق محروم است، گفت: یکی از برنامه هایی که ما به دنبالش هستیم ایجاد کتابخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است که امروزه با نام مرکز فرهنگی و هنری سیار ایفای نقش می کند.

وی در ادامه گفت: ما چهار مرکز فرهنگی و هنری سیار داریم که در شهرستان های آستارا، رودبار، رودسر و رشت مستقر است که سعی داریم به مناطقی برویم که کودکان شرایط آمدن به شهر را ندارند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان ادامه داد: مبنای کانون کتاب است و کتاب را به امانت تقدیم بچه های روستا می کنیم و بچه ها بعد مطالعه آن را به ما تحویل می دهند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه بسیاری از برنامه های فرهنگی هنری در روستاها صورت میگیرد، گفت: در حوزه ادبی، اگر کودکی ذوق نوشتن دارد، مربی های ما بررسی میکنند و ایرادات را میگیرد و که تعاملات باعث شده نویسندگانی از دل روستاها کشف شود.

وی با اشاره به طرح "هزار پرنده کاغذی بر بام مدارس" گفت: در این طرح کتابخانه مدارس روستایی تجهیز شده و مدارس همجوار از آن مدارس که پایلوت بوده، کتاب به امانت می‌گیرند.

سجاد کوچکی نژاد با اشاره به این نکته که در راستای عدالت فرهنگی و اجتماعی باید در روستاها خدمات بیشتری صورت گیرد، گفت: برگزاری همین تماشاخانه های سیار در روستاها باعث شورآفرینی خوبی در مناطق شده ولی باید برنامه های گسترده تری صورت گیرد. هدف ما ارتباط تنگاتنگ با روستاهاست و باید فضای شادی در بین بچه های روستاها ایجاد شود.