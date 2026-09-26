به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست ۶۳ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و سومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب اسما ابراهیمزادگان، الهام اسدی، محسن اصدقپور، رضا فهیمی، وحید موسائیان، الهام معروفی و وحید نامی اعلام شد.
اسلامی به شرح زیر اعلام شد:
«آدم» / فرهاد شنتیایی / تهران
«ملکه» / صباح محمدی / سنندج
«وراپام» / نازنین چیتساز / تهران
«بیدرکجا» / هومن محمودی / تهران
«ترمینال» / علیرضا خانی / تهران
«همو_فیلیا» / کیارش صالحی / تهران
«منجمد» / احمد سلگی / تهران
«ژاپنی» / پناه الوانی / تهران
«شبزده» / نیلوفر فولادی / تهران
«زندگی بعد از قهوه شروع میشود» / ابوالفضل حسینیپور / یزد
«زقوم» / احمد معبودی / اهواز
«روزهای آخر اسفند» / سهیل سهیلی / مشهد
«کشیدن نخها» / امیرحسین پوراسماعیلی / تهران
«کاتر» / حسین حیاتی / تهران
«میناب منفی بیست» / امیرسجاد حسینی / میناب
«آینه دیدن» / فاطمه عباسی و مهتا سبحانیه / تهران
«روز چهلم» / امینرضا علیمحمدی / قزوین
«ملکه» / سهیل اَبروَش / تهران
«دم اسبی» / بیتا یاری / تهران
«صید» / فرزاد دشتیزاده / گناوه
«رول د دایس» / مهلا یزدانی و حامد فاضل / تهران
«اروپا» / مجتبی پورعبداله / تهران
«دُزو» / صادق بقائی / راور
«تخیلات کودکی» / دیانا قاسمزاده / تهران
«میان» / سید محمدحسین حسینی / تهران
«بُن» / مونا فرخنده / تهران
«سالهای بیصدا» / ژیلا نمرودی / زاهدان
«گوره» / مرجان اشرفیزاده / لاهیجان
«سلول» / عرفانه کریمی / تهران
«این تماس از زندان برقرار میشود» / محسن اردستانی / تهران
«قسامه» / کیانوش جهاندیده / تهران
«ما» / محمدحسین اثناعشری و فاطمه سعیدی / تهران
«شب هول» / محمدرضا مرادی / تهران
«ژوهاتسو» / محمدرضا خاوری / تهران
«نیویورک» / امیر کرمی / تهران
«دل و دماغ» / امیرحسین کشمیری / مشهد
«رَمی» / پویان رستمی / تهران
«گسیختگی» / فرزاد زمانی شورابی / شهرکرد
«مرز» / مصطفی کشاورز / لاهیجان
«بردهی شط» / علی مچاسبه و مهراب مقدم / تهران
«یک رویای سیاه و سفید» / محسن کُرانیان / تهران
«مزامیر اندوه» / یوسف کارگر / تهران
«فریز» / زهرا ترکمنلو / تبریز
«حیران» / آرش رفیعی / ارومیه
«اسکلت دوستداشتنیِ من» / رضا پُردل / تهران
«گربه در برف» / محمدسینا حیدریزاده / تهران
«یخچال» / کیوان رفعتجو و محمد نجیمی / تویسرکان
«خاک» / توحید یارمحمدی / شادگان
«متروک» / علی خالدی / تهران
«زبان پسری» / فرزانه دادخواهی / تهران
«یادم تو را فراموش» / زهره صباغیان / یزد
«سرباز» / آرش شراهی / تهران
«آناتومی یک شب» / امیرحسین مرزبان / تهران
«نقطه قرمز» / محمد آقامحمدی و امیرعلی نقیزاده / کرج
«آسیبدیدگی» / ابوالفضل عزیزی / تهران
«آفرهت» / سیاوش وزیری / سنندج
«ایتای» / نیما تابنده / لاهیجان
«تاریخ دقیق پرواز» / پوریا دهقان / تهران
«صومعهسرا» / فاطمه پالیزبان / تهران
«فاصله کانونی» / ستاره آزاد/ تهران
«به یادت افتادم» / زهرا موسوی موحد / تهران
«اسب سیاه» / رامین محمدیار / مهاباد
«قوها ایستاده میخوابند» / موسا رضوی / تهران
چهلوسومین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.
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