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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۰

فیلم‌های داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد

فیلم‌های داستانی بخش ملی جشنواره فیلم‌ کوتاه تهران اعلام شد

اسامی فیلم‌های کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاع‌رسانی و ارتباطات جشنواره، فهرست ۶۳ فیلم کوتاه داستانی راه یافته به بخش ملی چهل و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به انتخاب اسما ابراهیم‌زادگان، الهام اسدی، محسن اصدق‌پور، رضا فهیمی، وحید موسائیان، الهام معروفی و وحید نامی اعلام شد.

اسلامی به شرح زیر اعلام شد:

«آدم» / فرهاد شنتیایی / تهران

«ملکه» / صباح محمدی / سنندج

«وراپام» / نازنین چیت‌ساز / تهران

«بی‌درکجا» / هومن محمودی / تهران

«ترمینال» / علیرضا خانی / تهران

«همو_فیلیا» / کیارش صالحی / تهران

«منجمد» / احمد سلگی / تهران

«ژاپنی» / پناه الوانی / تهران

«شب‌زده» / نیلوفر فولادی / تهران

«زندگی بعد از قهوه شروع می‌شود» / ابوالفضل حسینی‌پور / یزد

«زقوم» / احمد معبودی / اهواز

«روزهای آخر اسفند» / سهیل سهیلی / مشهد

«کشیدن نخ‌ها» / امیرحسین پوراسماعیلی / تهران

«کاتر» / حسین حیاتی / تهران

«میناب منفی بیست» / امیرسجاد حسینی / میناب

«آینه دیدن» / فاطمه عباسی و مهتا سبحانیه / تهران

«روز چهلم» / امین‌رضا علی‌محمدی / قزوین

«ملکه» / سهیل اَبروَش / تهران

«دم اسبی» / بیتا یاری / تهران

«صید» / فرزاد دشتی‌زاده / گناوه

«رول د دایس» / مهلا یزدانی و حامد فاضل / تهران

«اروپا» / مجتبی پورعبداله / تهران

«دُزو» / صادق بقائی / راور

«تخیلات کودکی» / دیانا قاسم‌زاده / تهران

«میان» / سید محمدحسین حسینی / تهران

«بُن» / مونا فرخنده / تهران

«سال‌های بی‌صدا» / ژیلا نمرودی / زاهدان

«گوره» / مرجان اشرفی‌زاده / لاهیجان

«سلول» / عرفانه کریمی‌ / تهران

«این تماس از زندان برقرار می‌شود» / محسن اردستانی / تهران

«قسامه» / کیانوش جهاندیده / تهران

«ما» / محمدحسین اثناعشری و فاطمه سعیدی / تهران

«شب هول» / محمدرضا مرادی / تهران

«ژوهاتسو» / محمدرضا خاوری / تهران

«نیویورک» / امیر کرمی / تهران

«دل و دماغ» / امیرحسین کشمیری / مشهد

«رَمی» / پویان رستمی / تهران

«گسیختگی» / فرزاد زمانی شورابی / شهرکرد

«مرز» / مصطفی کشاورز / لاهیجان

«برده‌ی شط» / علی مچاسبه و مهراب مقدم / تهران

«یک رویای سیاه و سفید» / محسن کُرانیان / تهران

«مزامیر اندوه» / یوسف کارگر / تهران

«فریز» / زهرا ترکمنلو / تبریز

«حیران» / آرش رفیعی / ارومیه

«اسکلت دوست‌داشتنیِ من» / رضا پُردل / تهران

«گربه در برف» / محمدسینا حیدری‌زاده / تهران

«یخچال» / کیوان رفعت‌جو و محمد نجیمی / تویسرکان

«خاک» / توحید یارمحمدی / شادگان

«متروک» / علی خالدی / تهران

«زبان پسری» / فرزانه دادخواهی / تهران

«یادم تو را فراموش» / زهره صباغیان / یزد

«سرباز» / آرش شراهی / تهران

«آناتومی یک شب» / امیرحسین مرزبان / تهران

«نقطه قرمز» / محمد آقامحمدی و امیرعلی نقی‌زاده / کرج

«آسیب‌دیدگی» / ابوالفضل عزیزی / تهران

«آفره‌ت» / سیاوش وزیری / سنندج

«ایتای» / نیما تابنده / لاهیجان

«تاریخ دقیق پرواز» / پوریا دهقان / تهران

«صومعه‌سرا» / فاطمه پالیزبان / تهران

«فاصله کانونی» / ستاره آزاد/ تهران

«به یادت افتادم» / زهرا موسوی موحد / تهران

«اسب سیاه» / رامین محمدیار / مهاباد

«قوها ایستاده می‌خوابند» / موسا رضوی / تهران

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6959031
ندا زنگینه

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