تماشاخانه سیار کانون در جشنواره شهروند به لاشیدان رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان عصر شنبه در ادامه برنامه‌های خود و همزمان با برگزاری پانزدهمین جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان، میهمان اهالی روستای لاشیدان حکومتی شد.

این برنامه با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری، لحظاتی شاد و مفرح را برای کودکان و خانواده‌های حاضر در روستا رقم زد و با استقبال پرشور اهالی همراه شد.

حضور گسترده کودکان و خانواده‌ها در این برنامه، فضای روستا را به صحنه‌ای شاد و پرنشاط تبدیل کرد و تماشاخانه سیار کانون با اجرای برنامه‌های خود تلاش کرد زمینه دسترسی کودکان مناطق روستایی به برنامه‌های فرهنگی و هنری را فراهم کند.

فرهنگ‌سازی را باید از کودکی آغاز کرد

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای اولین بار در پانزدهمین دوره تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان بخش کودک و نوجوان به کانون پرورش فکری سپرده شد.

سجاد کوچکی نژاد در ادامه با بیان اینکه برای فرهنگ سازی باید از کودکان شروع کنیم، گفت: در حاشیه این جشنواره کامیونت کانون پرورش فکری روستا به روستای شهرستان لاهیجان حضور پیدا می کند و به تبلیغ جشنواره و فرهنگ سازی می‌پردازد.

وی در پایان گفت: از جمله اهداف این گونه برنامه ها در مناطق روستایی، عدالت اجتماعی و شورآفرینی به کودکان و نوجوانان است و امیدواریم که این جشنواره بتواند به اهدافش در راستای فرهنگ سازی و آگاهی نسل ها با مسائل مدیریت شهری، محیط زیست، پسماند و ... برسد.

برگزاری ویژه‌برنامه روز روستا در ۱۵ مهر

رئیس شورای اسلامی روستای لاشیدان حکومتی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: برای ایجاد یک فضای شادی و مفرح با عوامل جشنواره تئاتر خیابانی شهروند رایزنی کردیم تا تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اجرای برنامه در روستای ما حضور پیدا کنند.

عباس توتکار در ادامه با بیان اینکه برگزاری برنامه های مذهبی، ورزشی، فرهنگی و شاد در طول سال در این روستا انجام می شود، گفت: در روز ۱۵ مهر که مصادف با روز روستا است، برنامه باشکوهی برای اهالی این محل برگزار خواهد شد.

کودکان خواستار تداوم برنامه‌های شاد فرهنگی شدند

کودکان روستای لاشیدان حکومتی در حاشیه اجرای تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان، در گفت‌وگو با خبرنگار، از برگزاری این برنامه ابراز خوشحالی کردند و خواستار برگزاری بیشتر اینگونه جشن های شاد شدند.