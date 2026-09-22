رایزنی هیئت یمنی با فرستاده سازمان ملل درباره تجاوزات عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، اعضای هیئت اعزامی از سوی صنعا با هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل به یمن در عمان دیدار و در خصوص موضع دولت صنعا مقابل تجاوزات عربستان رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، اعضای هیئت یمنی تاکید کردند که عربستان با لغو محاصره اعمال شده علیه فرودگاه ها و بنادر این کشور مخالفت کرده است. آنها در عین حال تصریح کردند که راه همچنان برای دستیابی به یک راه کار برای پاسخگویی به نیازهای انسانی یمن باز است.

شب گذشته عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: رژیم سعودی تمام جنبه‌های زندگی در کشور ما را هدف قرار داده است و جنایات وحشیانه آن، جنایات جنگی علیه بشریت است. تمام تعاریف جنایات جنگی در مورد جنایاتی که رژیم سعودی در یمن مرتکب شده است، صدق می‌کند.

وی گفت: رژیم سعودی چهره توحش خود را آشکار کرد و هزاران کودک، زن و غیرنظامی را در خانه‌ها، مساجد و مدارس و بازارهای یمن به قتل رسانده است. رژیم سعودی بیش از ۲۰۰۰ مسجد را هدف قرار داده و مراسم جشن و عزاداری را هدف قرار داده است. ما تمام اسناد و فیلم‌های مربوط به این جنایات را داریم.