خبرگزاری مهر، گروه استان ها- هما اکبری: ایران در روزهایی قرار گرفته که هر لحظه آن در تاریخ ماندگار خواهد شد؛ روزهایی که شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، هموطنان در جنگ رمضان و فشارهای سنگین خارجی نهتنها اراده ملت را تضعیف نکرد، بلکه موجی از بیداری و حضور کمنظیر را در سراسر کشور رقم زد.
صحنههایی که در خیابانها شکل گرفت و همچنان در حال شکلگیری است، نشان میدهد مردم ایران در بزنگاههای تاریخی با قلبی سرشار از ایمان و عزمی راسخ، همچون سپری فولادین در برابر توطئهها میایستند و اجازه نمیدهند دشمن حتی لحظهای به خیال فروپاشی این ملت بیفتد. این حضور میلیونی در وضعیتهای مختلف آب و هوایی برای بسیاری از تحلیلگران، نشانهای از بلوغ ملتی است که در سختترین شرایط، مسیر آینده را با دستان خود ترسیم میکند.
انتخاب رهبر جدید؛ لطفی الهی در پیچ تاریخی
در کنار حضور خودجوش و حماسی مردم در زمانهای مختلف بهویژه در این جنگ، انتخاب حضرت آیتالله سید مجتبی امام خامنهای (مدظله العالی) بهعنوان رهبری معظم نقطهای تعیینکننده در ادامه مسیر انقلاب به شمار میرود؛ انتخابی که با استقبال گسترده مردم و نخبگان همراه شد و به تعبیر بسیاری، لطفی الهی برای عبور کشور از پیچ تاریخی کنونی بود.
همزمانی افزایش تهدیدهای نظامی، تشدید تحریمها و عملیات روانی رسانههای معاند، ضرورت تقویت اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی و نقشآفرینی رسانههای ملی را بیش از گذشته برجسته کرده است.
مقاومت مردم در جنگ، سیلی سخت بر دشمن است
«محمدرضا احمدی سنگر» نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب، جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و هموطنان در جنگ رمضان و همچنین تبریک سال نو، با بیان اینکه ایران پس از انقلاب اسلامی هیچگاه آغازگر جنگ نبوده، اظهار کرد: ایران در طول سالها پس از پیروزی انقلاب اسلامی هرچند شروعکننده جنگ نبوده، اما در برابر هر تجاوزی پاسخی کوبنده داده است.
وی افزود: دشمنان در طول سالها با طراحیهای پیچیده و ترور فرماندهان و دانشمندان قصد فروپاشی داخلی داشتند، اما حضور رهبر انقلاب در اتاق جنگ و هدایت مستقیم کشور، نقشههای آنان را ناکام گذاشت و ملت ایران نشان دادند که در برابر هر تهدیدی ایستادگی خواهند کرد.
اتحاد مقدس؛ معجزه حضور خودجوش مردم در صحنهها
احمدیسنگر با اشاره به دفاع مقدس دوازدهروزه و حوادث دیماه، گفت: اتحاد مردم و مقاومت آنان مانع تحقق کودتای طراحیشده توسط سرویسهای اطلاعاتی غربی شد.
وی از تصور غلط دشمن گفت و تصریح کرد: دشمنان تصور داشتند با فشارهای خارجی و تحریک مزدوران داخلی میتوانند کشور را به آشوب بکشانند، اما ملت ایران با حضور در میدان و دفاع از ارزشهای انقلاب، بار دیگر نشان دادند که هیچ قدرتی توان شکستن انسجام ملی را ندارد.
جنگ رمضان؛ نقطه عطفی در بیداری ملی
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ رمضان ادامه داد: با شروع جنگ رمضان و شهادت رهبر شهید و جمعی از فرماندهان ارشد نظامی، برداشت دشمن این بود که فروپاشی رخ خواهد داد، اما مردم بلافاصله و خودجوش به خیابانها آمدند و با اجتماع گسترده، مانع تحقق جنگ داخلی شدند.
وی افزود: این حضور خودجوش بنا به فرموده رهبر شهید که «انقلاب اسلامی متکی به فرد نیست، متکی به مردم است»، نشان داد که حتی کسانی که شاید اعتقاد کمتری داشتند، پس از شهادت رهبر در صف اتحاد قرار گرفتند و با فریادهای عزتطلبانه، نقشه دشمن را خنثی کردند.
جبهه مقاومت پس از حوادث اخیر فعالتر شد
احمدیسنگر با بیان اینکه جبهه مقاومت در منطقه نیز پس از این حوادث فعالتر شد، گفت: در پی این جنگ، گروههایی چون حزبالله لبنان، حشدالشعبی عراق و انصارالله یمن با قدرت بیشتری وارد میدان شدند.
وی تصریح کرد: این اتحاد منطقهای نشان داد که خون شهیدان ایران علاوه بر داخل کشور، در سراسر محور مقاومت الهامبخش است و دشمنان باید بدانند که هر ضربهای به ایران، پاسخ چندبرابری در سراسر منطقه خواهد داشت.
تابآوری ملت ایران؛ میراث عاشورا
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ۴۷ سال تحریم و توطئههای فراوان دشمن علیه ایران، اظهار کرد: ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و آموزههای امام حسین (ع) تابآوری بینظیری نشان دادهاند و مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح دادهاند.
وی افزود: این روحیه عاشورایی باعث شد ایران در سختترین شرایط اقتصادی و نظامی نهتنها تسلیم نشود، بلکه مسیر پیشرفت را ادامه دهد و امروز در بسیاری از علوم و فناوریها جزو کشورهای برتر جهان باشد.
نسل جدید؛ ادامهدهنده راه نسل دفاع مقدس
احمدیسنگر با اشاره به حضور جوانان در میدانهای مقاومت، چه در سوریه و لبنان و چه در دفاع از حرم در گذشته، گفت: در گذشته جوانان برای دفاع از وطن به جنگ با دشمن رفتند و امروز ملت ایران راهی جز مقاومت ندارد.
وی افزود: این نسل جدید همانند نسل دفاع مقدس، با ایمان و اراده وارد میدان شده و ثابت کرده است که انقلاب اسلامی یک جریان تاریخی است که نسل به نسل ادامه خواهد یافت.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی حضور خودجوش مردم پس از شهادت رهبر انقلاب را مصداقی از فرهنگ عاشورا دانست و گفت: ملت ایران همانند یاران امام حسین (ع) در سختترین شرایط حاضر شدند و با اشک و اندوه، اما با ارادهای استوار، از انقلاب دفاع کردند.
وی ادامه داد: این حضور خودجوش و بدون دعوت رسمی با ایمان و باور قلبی شکل گرفت و نشان داد که انقلاب اسلامی ریشه در مردم دارد و هیچ قدرتی توان جدایی آنان از مسیر شهدا را ندارد.
احمدیسنگر با اشاره به فرمایش رهبر شهید که «مردم مبعوث شدهاند تا کار انقلاب را به دست خود تمام کنند»، اظهار کرد: فرمایش رهبر شهید امروز با حضور مردم در خیابانها به حقیقت پیوسته است.
وی گفت: این مبعوث شدن مردم یعنی پایان دادن به نقشههای دشمن، ایستادگی تا آخرین قطره خون و اثبات اینکه انقلاب اسلامی تنها با حضور مردم زنده و پایدار خواهد ماند.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی محقق میشود
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی انتخاب آیتالله سید مجتبی خامنهای (مدظله العالی) را بهعنوان رهبر و حضور خودجوش مردم را دو معجزه الهی دانست که مسیر انقلاب را استوارتر کرد.
وی با بیان اینکه این انتخاب نشان داد که ملت ایران در سختترین شرایط نیز توانایی بازسازی امید و ادامه مسیر را دارد، گفت: انتخاب رهبر معظم انقلاب که خلف صالح رهبر شهید است، معجزه الهی است و باید با شکرگزاری و تلاش بیشتر همراه شود.
احمدیسنگر اقتصاد مقاومتی را به معنای افزایش تولید داخلی، تقویت صنایع ملی و استفاده درست از منابع دانست و اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی تنها با مشارکت مردم و حمایت از تولیدکنندگان محقق میشود.
وی افزود: این مسیر نیازمند عزم ملی، مدیریت هوشمندانه و جلوگیری از واردات کالاهای مشابه داخلی است تا چرخه تولید و اشتغال در کشور تقویت شود و اقتصاد ایران در برابر فشارهای خارجی مقاوم بماند.
وحدت ملی؛ شرط موفقیت اقتصاد مقاومتی
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه مردم باید با هر سلیقهای در جبهه حق حضور داشته باشند، اظهار کرد: وحدت ملی شرط موفقیت اقتصاد مقاومتی است و دشمنان تلاش دارند این انسجام را از بین ببرند.
وی گفت: امروز تنها دو جبهه وجود دارد؛ جبهه حق و جبهه باطل، و هرکس در جبهه حق نباشد ناگزیر در جبهه باطل قرار خواهد گرفت.
صیانت از امنیت ملی؛ ضرورتی انکارناپذیر
احمدیسنگر با اشاره به ضرورت صیانت از امنیت ملی، خواستار برخوردی قاطعتر و عبرتآموزتر از سوی قوه قضاییه شد و تأکید کرد: افرادی که با سوءاستفاده از شهرت یا موقعیت اجتماعی خود به نظام و ملت دهنکجی میکنند، باید پاسخگوی رفتارهایشان باشند.
وی گفت: برخی چهرهها با ارسال اطلاعات، تولید محتوا یا همراهی با رسانههای معاند، زمینه ناامنی و حتی شهادت هموطنان را فراهم کردهاند و این خیانتها نباید بدون واکنش بماند.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخورد قانونی باید بهگونهای باشد که هیچ فردی جرأت نکند امنیت کشور را با منافع شخصی یا وابستگیهای پنهان معامله کند و این برخورد سنگین باید درسی روشن برای همه کسانی باشد که تصور میکنند میتوانند در سایه شهرت یا نفوذ، خطوط قرمز امنیت ملی را نادیده بگیرند.
رسانهها؛ سنگر اعتماد و بازتاب پیشرفتها
احمدیسنگر با اشاره به نقش حیاتی رسانهها گفت: رسانههای داخلی با اطلاعرسانی دقیق باید تلاش داشته باشند اعتماد مردم را جلب و دستاوردهای علمی و نظامی ایران را برای نسلهای آینده بازگو کنند.
وی افزود: رسانههای ملی باید قدرت ایران را معرفی کنند، پیشرفتهای علمی و صنعتی را برجسته سازند و نشان دهند که ملت ایران با اتکا به خود توانسته در حوزههای موشکی، انرژی هستهای و فناوریهای نوین در میان قدرتهای جهان قرار گیرد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسانهها باید روایتگر تابآوری ملت ایران باشند؛ ملتی که در طول ۴۷ سال تحریم و فشار نهتنها تسلیم نشد، بلکه به قدرتی منطقهای و جهانی تبدیل شد، افزود: رسانههای دشمن تلاش دارند با دروغپراکنی انسجام ملی را خدشهدار کنند، اما حقیقت پیشرفتها و مقاومت ملت ایران بهترین پاسخ به آنان است و رسانههای داخلی باید این حقیقت را با قدرت بازتاب دهند.
