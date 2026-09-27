امداد به ۲ حادثه رانندگی در استان سمنان؛ یک نفر جان باخت

حسین درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، از امداد رسانی به دو سانحه رانندگی در نخستین ساعات بامداد طلوع صبح یکشنبه خبر داد و بیان کرد: این حوادث مصدومیت شش نفر و جان باختن یک نفر را در پی داشته است.

وی به واژگونی پژو ۴۰۵ کیلومتر ۴۵ محور دامغان به سمنان خبر داد و یادآور شد: این حادثه دو مصدوم داشت که عملیات رها سازی انجام و توسط اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان با ابراز تأسف و همدردی با خانواده تنها جان باخته این حادثه، اظهار کرد: بعد از خارج کردن مصدومان عملیات رها سازی پیکر متوفی نیز انجام گرفت.

درخشان حادثه دوم را واژگونی سمند کیلومتر ۳۴ محور دامغان به شاهرود عنوان کرد و افزود: این حادثه مصدومیت چهار سرنشین این خودرو را رقم زده است.

وی خاطر نشان کرد: از شهروندان درخواست داریم با رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی تضمین کننده سلامت سفر خود باشند.