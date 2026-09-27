پایان روز نخست مرحله مقدماتی تپانچه ۲۵ متر

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های تیراندازی در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امروز نمایندگان کشورمان در دور مقدماتی تپانچه ۲۵ متر بانوان در خطر آتش ایستادند.



دور مقدماتی در دو بخش دقت و سرعت و طی دو روز برگزار می‌شود و در پایان با احتساب امتیاز دو بخش، ۸ فینالیست معرفی خواهند شد.



امروز در پایان بخش دقت هانیه رستمیان ۲۹۱ امتیاز به دست آورد و سامیه یاسی و زینب طوماری نیز به ترتیب ۲۷۷ و ۲۷۵ امتیاز ثبت کردند. در بخش تیمی نیز تیم کشورمان متشکل از رستمیان، یاسی و طوماری ۸۴۳ امتیاز به دست آوردند. این رقابت ها فردا در بخش سرعت پیگیری می‌شود.