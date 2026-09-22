ادای احترام مسئولان بعثه و سازمان حج به شهدای مکه و منا

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه یازدهمین سالگرد شهدای فاجعه منا و سقوط جرثقیل در مسجدالحرام در سال ۱۳۹۴، حجت الاسلام‌والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی و آقای علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت به همراه جمعی از معاونین و مدیران خود بر مزار شهدای فاجعه منا، مکه ، هشت سال دفاع مقدس و جنگ های تحمیلی اخیر در بهشت زهرا (س) حضور یافته و به مقام شامخ آنان ادای احترام کردند.

سرپرست حجاج ایرانی و رئیس سازمان حج و زیارت ضمن تجلیل از مقام شامخ این شهدای گرانقدر با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل از درگاه خداوند متعال علو درجات الهی را برای این عزیزان مسئلت کردند.

حجت الاسلام والمسلمین نواب درحاشیه این برنامه از مقام شهدای مظلوم مکه و فاجعه منا تجلیل کرد و با اشاره به اینکه قائد شهید فرمودند"یاد و خاطره شهدای منا نباید فراموش شود" بر اهمیت حفظ عهد و پیمان با خون‌های پاک شهدا تأکید کرد.

تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا

وی با اشاره به اینکه حضور در کنار تربت شهدا، به نوعی الهام‌بخش و تجدید میثاق است، افزود: ما در این مکان مقدس، در کنار شهدای عزیز مکه و منا و همچنین شهدای دفاع مقدس، عهد و پیمان خود را با وصیت‌نامه‌های الهام‌ بخش آنان تجدید می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که خداوند به برکت خون‌هایی که در راه حق مظلومانه ریخته شد، پیروزی نهایی را به زودی نصیب امت اسلام و جبهه حق گرداند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت با اشاره به ابعاد فاجعه تلخ منا در سال ۱۳۹۴ خاطرنشان کرد که این واقعه تنها محدود به یک منطقه نبود، بلکه شهدای آن از اقشار و گروه‌های مختلف جان خود را فدا کردند.

وی با اشاره به سنت مجموعه حج و زیارت و حجاج در برگزاری مراسم گرامیداشت سالگرد شهدای منا در سرزمین منا تأکید کرد که یاد این عزیزان در قلب مسلمانان زائر خانه خدا همواره زنده است.

دعوت از مردم برای مراسم روز یکشنبه

حجت‌الاسلام والمسلمین نواب در پایان، ضمن دعا برای شفاعت شهدا در روز قیامت، مراسم یادبود شهدای منا را که روز یکشنبه آینده در تهران برگزار خواهد شد، یاد آوری کرد چرا که تکریم شهدا وظیفه معنوی است.

آقای رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت نیز در این مراسم در سخنانی با اشاره به جایگاه و منزلت شهدا اظهار داشت: شهدا زنده‌اند و پیش پروردگار خود روزی خوارند.

وی افزود: ملت و کشور ما محتاج عنایت و دعای خیر شهدا است. بر مزار شهدا حاضر شدن صرفاً یک سر زدن و فاتحه خواندن نیست بلکه ما را به تفکر در باره فداکاری ها و جانفشانی های این عزیزان وا می دارد تا راه آنها را درست بشناسیم و اهمیت و عظمت کارشان را درک کنیم.

این گزارش حاکی است، مسئولان مجموعه بعثه و سازمان حج همچنین در بهشت زهرا با حضور بر مزار شهدای دولت و هفتم تیر با قرائت فاتحه ، یاد و خاطره این شهیدان والامقام را گرامی داشتند.

گفتنی است در فاجعه تلخ و غمبار منا که همزمان با روز عید قربان در موسم حج سال ۱۳۹۴ در مسیر رمی جمرات به وقوع پیوست، هزاران تن از زائران خانه خدا از جمله 464 زائر ایرانی در حال احرام به شهادت رسیدند.