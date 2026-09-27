به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که سران به اصطلاح گروه تغییر یک نشست در یائیر لاپید سرکرده جریان معارض در تل آویو برگزار کرده و متعهد شدند که هجمه های متقابل علیه یکدیگر را متوقف کنند.

بر اساس این گزارش، سران ۵ حزب معارض در اراضی اشغالی در جریان این نشست تاکید کردند که برای کنار زدن نتانیاهو و جذب آراء علیه وی و تشکیل کابینه جایگزین تلاش خواهند کرد.

در این نشست یائیر لاپید، گادی آیزنکوت، نفتالی بنت، آویگدور لیبرمن و یائیر گولان شرکت کردند.

آنها بعد از پایان نشست مذکور یک تصویر از خود و سند اصول هماهنگی های مشترک را تا برگزاری انتخابات و بعد از آن، منتشر و تصریح کردند که تا زمان تشکیل کابینه جدید هیچ هجمه ای علیه یکدیگر انجام ندهند.

بر اساس این سند سه تیم مشترک طی ۴۸ ساعت برای افزایش آراء جریان های معارض، آمادگی برای روز انتخابات و محافظت از به اصطلاح «شفافیت انتخابات» تشکیل می شود.