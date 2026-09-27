افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان سمنان در جریان گشت و پایش شبانه تاغزارهای منطقه حاجیآباد، فعالیت افراد متخلف را شناسایی و پس از رصد و پیگیری، خودروی مورد استفاده آنان را متوقف کردند.
وی با بیان اینکه این خودرو حامل حدود ۴۰۰ کیلوگرم چوب تاغ بود، افزود: بررسیهای اولیه نشان داد این محموله حاصل قطع غیرمجاز درختچههای تاغ و حمل آن بدون مجوز قانونی بوده است.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان ادامه داد: متخلفان پس از مشاهده نیروهای یگان حفاظت از محل متواری شدند، اما خودروی حامل محموله چوب تاغ توقیف و برای طی مراحل قانونی و انتقال به پارکینگ، تحویل مأموران انتظامی شد.
مشیری با تأکید بر تداوم گشتهای حفاظتی در عرصههای تاغ استان سمنان، تصریح کرد: برخورد با متخلفانی که با قطع و حمل غیرمجاز تاغ به عرصههای طبیعی آسیب وارد میکنند، با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت تاغزارهای استان سمنان افزود: تاغ از گونههای مهم مناطق کویری و بیابانی است و این پوشش گیاهی در تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی و مقابله با بیابانزایی نقش موثری دارد.
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