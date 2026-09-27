چین و آمریکا در حوزه هوش مصنوعی به چه توافقی رسیدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کاهش تعرفه ها شامل صادرات محصولات آمریکایی مانند کالاهای کشاورزی، چوب و محصولات آریشی و همچنین واردات آمریکا از جمله دستگاه های کوچک، اسباب بازی و وسایل تزیینی می شود. کاخ سفید در این باره اعلام کرد: دو کشور به اجماعی درباره توصیه ها برای تعرفه های ترجیحی تر برای کالاهای غیر حساس به ارزش ۳۰ میلیارد دلار در هر دو جهت واردات و صادرات دست یافتند.

اجلاس سه روزه بین شی و ترامپ روز جمعه پایان یافت و بیشتر از هر چیز نشان دهنده دیپلماسی شخصی بود. هر دو طرف توافق کردند یک هیئت تجاری ایجاد کنند و نتایج مذاکرات پیشین در کوالالامپور را امتداد دهند.

اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه گفته بود: این توافقنامه در حالی انجام می شود که دو قدرت اقتصادی جهان آتش بس تجاری را قرار است در ۱۰ نوامبر پایان یابد، تمدید کردند. به این ترتیب فرصت برای کار روی یک معامله تجاری احتمالا بزرگتر فراهم می شود.

دو طرف توافق کردند گفتگویی درباره ریسک ها و مزایای هوش مصنوعی انجام دهند و مرحله بعدی مذاکرات قرار است در نوامبر برگزار شود. آنها همچنین درباره ایجاد یک کانال ارتباطی برای رویدادهای مرتبط با هوش مصنوعی نیز به توافق دست یافتند.

کاخ سفید اعلام کرد رهبران هر دو کشور درباره استفاده از اصطلاح «ابر هوش» به جای هوش مصنوعی به توافق رسیدند. چین در بیانیه ای جداگانه اعلام کرد از استفاده دولت آمریکا از واژه جدید قدردانی می کند.

درحالی که هوش مصنوعی در حال پیشرفت است، دو طرف باید تبادلات و فعالیت خود را به سمت اجماعی همراستا با تحولات جدید پیش ببرند. دو طرف همچنین توافق کردند که در میزبانی نشست رهبران «همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه» (اپک) و اجلاس سران «گروه ۲۰» از یکدیگر حمایت کنند و هر دو رهبر قصد دارند در گردهمایی‌هایی که به میزبانی طرف مقابل برگزار می‌شود، شرکت کنند.