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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۲

در مقاطع مختلف؛

زمان ثبت درخواست دانشگاهها برای ایجاد رشته‌های جدید اعلام شد

زمان ثبت درخواست دانشگاهها برای ایجاد رشته‌های جدید اعلام شد

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، زمان ثبت درخواست ایجاد رشته‌های تحصیلی در سامانه HES را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگارمهر، رضا قادری، مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی، با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای آموزش عالی کلیه زیرنظام‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر ضرورت ثبت درخواست‌های ایجاد رشته‌های تحصیلی از طریق سامانه آموزش عالی (HES) تأکید کرد.

بر اساس این اطلاعیه، از این پس درخواست‌های مربوط به اخذ مجوز ایجاد رشته‌های تحصیلی صرفاً از طریق سامانه آموزش عالی (HES) دریافت و بررسی خواهد شد، اطلاع رسانی نتایج نیزصرفا در بستر سامانه مزبوربا منوی «گزارش درخواست رشته‌های تحصیلی» انجام خواهد شد.

همچنین زمان‌بندی ارسال درخواست ایجاد رشته برای سال تحصیلی آتی به شرح زیر اعلام شده است:

رشته‌های مقطع دکتری: آبان و آذرماه سال جاری

رشته‌های مقطع کارشناسی ارشد: دی و بهمن‌ماه سال جاری

رشته‌های مقطع کارشناسی: دی و بهمن‌ماه سال جاری

در این اطلاعیه بر رعایت بازه‌های زمانی تعیین‌شده برای ارسال درخواست‌ها تأکید شده است.

همچنین مؤسسات متقاضی ایجاد رشته موظف‌اند هنگام ارسال درخواست، طرح توجیهی ایجاد رشته را در سامانه بارگذاری کنند. علاوه بر این، ارائه صورتجلسه کارگروه مدیریت استانی درباره درخواست نیز باید بارگزاری شود.

تداوم پذیرش دانشجو در رشته هایی که مجوز آن ها قبلا به صورت یکبار پذیرش صادر شده منوط به ارسال درخواست از طریق سامانه آموزش عالی و اخذ موافقت قطعی است .

کد مطلب 6959800
زهرا سیفی

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