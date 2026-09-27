به گزارش خبرنگار مهر،سرهنگ عباس عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سمنان اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای پیشگیرانه و ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران کلانتری شهداء شهرستان سمنان با تشکیل تیمهای عملیاتی، شناسایی نقاط آلوده و مستعد جرم را در دستور کار قرار دادند.
وی افزود: مأموران انتظامی در جریان اجرای این طرح، ضمن رصد و پایش مناطق هدف، پنج نفر از معتادان و خردهفروشان مواد مخدر را که از عوامل ایجاد آسیبهای اجتماعی و بروز برخی جرائم محسوب میشوند، شناسایی و دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با تأکید بر تداوم اجرای طرحهای امنیت محلهمحور بیان کرد: برخورد با عوامل ایجاد ناامنی و آسیبهای اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده با هدف ارتقای احساس امنیت شهروندان در دستور کار پلیس قرار دارد.
عرب از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیتهای مرتبط با آسیبهای اجتماعی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در سریعترین زمان ممکن انجام شود.
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