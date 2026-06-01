به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا ظهر یکشنبه در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کردستان، بر ضرورت تقویت همکاریهای مشترک میان دو دستگاه برای حفاظت و احیای اماکن مذهبی و تاریخی تأکید کرد و گفت: مرمت و ساماندهی بقاع متبرکه شاخص استان نیازمند اجرای طرحهای مشترک و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در هر دو مجموعه است.
وی با اشاره به اهمیت صیانت از میراث مذهبی و تاریخی استان اظهار کرد: برخی از بقاع متبرکه کردستان به دلایل مختلف دچار آسیب شدهاند و برای حفظ و احیای آنها باید برنامهریزی منسجم و اقدامات مشترک در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به وضعیت امامزاده پیرعمر سنندج افزود: این بنای تاریخی ـ مذهبی در جریان جنگ تحمیلی آمریکایی ـ صهیونی آسیب دیده و به عنوان یکی از اماکن شاخص مذهبی استان، نیازمند مرمت اساسی، استحکامبخشی و بازسازی است.
طالبنیا ادامه داد: احیای این مجموعه ارزشمند با مشارکت دستگاههای متولی میتواند ضمن حفظ هویت تاریخی و مذهبی آن، زمینه بهرهبرداری مناسب از ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این مکان را نیز فراهم کند.
وی همچنین به ظرفیتهای مجموعه باباگرگر قروه اشاره کرد و گفت: این مجموعه به دلیل برخورداری از ویژگیهای تاریخی، مذهبی و طبیعی، از قابلیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری مذهبی استان برخوردار است و میتواند در قالب یک طرح جامع ساماندهی و توسعه یابد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اجرای طرحهای مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی و ادارهکل اوقاف و امور خیریه را زمینهساز حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از این اماکن دانست و افزود: همافزایی دستگاههای اجرایی میتواند روند اجرای پروژههای مرمتی را تسریع کرده و زمینه جذب اعتبارات و امکانات بیشتر را فراهم کند.
وی در پایان خواستار تسریع در تدوین برنامههای عملیاتی، تأمین منابع مالی مورد نیاز و آغاز هرچه سریعتر روند مرمت و ساماندهی اماکن شاخص مذهبی و تاریخی استان شد.
