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۳ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۶

در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل روی داد؛

رایزنی لاوروف و گوترش درباره اوکراین

رایزنی لاوروف و گوترش درباره اوکراین

وزیر خارجه روسیه و دبیرکل سازمان ملل در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی این سازمان، در خصوص مناقشه اوکراین و پیامدهای جهانی آن گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، در حاشیه هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل، دفتر دبیرکل این سازمان در بیانیه ای از دیدار میان سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد در این خصوص آمده است: سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل درباره مناقشه اوکراین و پیامدهای جهانی آن گفتگو کرد.

در همین رابطه، وزارت امور خارجه روسیه نیز خبر داد: وزیر امور خارجه روسیه، گزارشی درباره اقدام تحریک‌ آمیز در «بوچا» به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ارائه کرد و از دبیرخانه سازمان ملل خواست تا تمامی ابعاد و جزئیات این حادثه را به‌طور دقیق بررسی کند.

کد مطلب 6957831

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