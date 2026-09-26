به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی عمومهدی، فرمانده در همایش روز سرباز، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز اظهار کرد: در این روز مبارک، باید یاد سربازانی را که در دوران دفاع مقدس، سال‌های پس از انقلاب و در حوادث و درگیری‌های مختلف در راه اعتلای امنیت کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمده‌اند، گرامی بداریم.

وی افزود: این دلاورمردان که امروز در جوار رحمت الهی متنعم هستند، ستارگان درخشان مسیر خدمت‌اند و امیدواریم به برکت خون پاک آنان، عاقبت همه ما ختم به خیر شود.

سردار عمومهدی با قدردانی از مجاهدت‌های سربازان در مجموعه سپاه، تصریح کرد: سربازان تنها نیروهای کمک‌کننده به فرماندهان نیستند، بلکه همه ما در کنار یکدیگر برای انجام یک مأموریت مشترک یعنی دفاع از کشور، انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا تلاش می‌کنیم.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با تمثیل نقش هر فرد در سازمان به نوازندگان یک گروه موسیقی، بیان کرد: همان‌گونه که در یک گروه موسیقی هر نوازنده وظیفه مشخصی دارد و مجموع این نقش‌ها در نهایت یک اثر واحد را شکل می‌دهد، در یک سازمان نیز هر فرد باید مسئولیت خود را جدی بگیرد چراکه قصور در هر بخش می‌تواند در عملکرد کل مجموعه تأثیرگذار باشد.

وی تأکید کرد: ممکن است نقش یک سرباز در دژبانی یا حفاظت از یک مقر در ظاهر کوچک به نظر برسد، اما اگر امنیت برقرار نباشد، فرمانده نیز نمی‌تواند وظایف خود را به‌درستی انجام دهد، بنابراین هرکس باید جایگاه خود را خطیر بداند و مسئولیتی را که بر عهده گرفته است، با دقت و جدیت تمام به سرانجام برساند.

سردار عمومهدی با مرور تجربیات دوران خدمت خود، گفت: بنده نیز ۲۱ ماه خدمت سربازی را سپری کرده‌ام و بر اساس تجربه‌ زیسته، معتقدم افرادی که از همان مسئولیت‌های کوچک آغاز می‌کنند و وظایف خود را جدی می‌گیرند، در مراحل بعدی زندگی نیز آمادگی پذیرش مسئولیت‌های بزرگ‌تر را کسب می‌کنند.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به شرایط حساس منطقه، خطاب به جوانان سرباز اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی در طول سال‌های گذشته تلاش‌های بسیاری برای ایجاد فشار و بی‌ثباتی انجام داده‌انداز این رو جوانان باید نسبت به مسیر و اهداف خود شناخت دقیق داشته و در برابر مسائل جامعه بی‌تفاوت نباشند و باید اذعان کرد که آگاهی، مطالعه و شناخت مبانی انقلاب اسلامی بهترین راه برای پاسخ به شبهات و حرکت در مسیر صحیح است.

وی ضمن قدردانی مجدد از شجاعت و صلابت سربازان در حراست از مقرها و مراکز نظامی، خاطرنشان کرد: سربازان بخش لاینفک و مهم مجموعه نیروهای مسلح هستند و نقش آنان در انجام مأموریت‌های محوله تعیین‌کننده است و امید است که این حافظان نظام دوران خدمت را با کسب تجربه‌های ارزشمند پشت سر گذاشته و در ادامه مسیر زندگی نیز همواره منشأ خیر، خدمت و موفقیت برای نظام اسلامی باشند.